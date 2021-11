Wuling Motors Berpartisipasi di Ajang Indonesia Electric Motor Show 2021

WULING Motors (Wuling) menunjukkan kesiapannya memasuki era industri kendaraan listrik dengan turut berpartisipasi dalam Indonesia Electric Motor Show (IEMS) yang berlangsung mulai 24 hingga 26 November 2021 di Gedung Manajemen ORPPT-BRIN Kawasan Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan. Pada gelaran tahun ini, Wuling mengusung tema ‘Inovasi Bersama Indonesia’ dengan membawa kendaraan listriknya yang mengusung platform Global Small Electric Vehicle (GSEV) setelah sebelumnya dipamerkan di GIIAS 2021.

“Tahun ini merupakan kali kedua keikutsertaan Wuling dalam Indonesia Electric Motor Show. Wuling kembali berpartisipasi sebagai bentuk langkah nyata komitmen kami untuk mendukung program pemerintah Indonesia dalam hal percepatan elektrifikasi kendaraan dan kali ini fokus untuk memperkenalkan GSEV, sebelum nantinya memasarkan kendaraan listrik di Indonesia di tahun depan,” jelas Vice President of Wuling Motors Han Dehong, Rabu (24/11).

Di ajang IECS 2021, Wuling menampilkan dua lini kendaraan listrik berplatform GSEV yang pengembangannya telah menghasilkan beragam lini produk di negara asalnya ini. Hal ini merupakan wujud inovasi Wuling dalam menjawab kebutuhan kendaraan ramah lingkungan dengan permintaan yang terus meningkat dan bahkan menjadi tren.

GSEV memiliki dimensi kompak namun tetap mengutamakan kenyamanan dengan kabin yang lega. Ada dua konfigurasi bangku yang bisa diaplikasikan yakni dua bangku ataupun empat bangku. GSEV juga cocok untuk digunakan sehari hari karena platform ini mengedepankan kemudahan dalam pemakaiannya. Hal tersebut dibuktikan dengan daya jelajah mulai dari 120km sampai dengan 300km serta dukungan pengisian baterai yang mudah dan fasilitas fast charging.

Berbagai fitur pintar turut melengkapi platform ini seperti Internet of Vehicle (IoV), Advanced Driver Assistance System (ADAS), Automatic Parking, hingga fitur multimedia dengan perintah suara. Aspek keselamatan berkendara pun menjadi pilar penting GSEV dengan dukungan rangka baja pada bodi yang kuat dan kantung udara.

Selain itu, baterai GSEV dijamin keamanannya melalui pengujian ketahanan tinggi, berstandar IP68 waterproof dan dilengkapi Smart Battery Management System.

Wuling sendiri telah memiliki standarisasi komponen utama khusus untuk platform GSEV yang terdiri dari desain sistem dan sel baterai, motor listrik, dan sistem kontrol elektronik. Adapun komponen utama pada GSEV ini dapat disesuaikan dengan profil dan preferensi konsumen yang beragam di pasar kendaraan listrik secara global.

Saat ini, Wuling memiliki beberapa produk berbasis GSEV yang telah terjual lebih dari 650.000 unit di Tiongkok, bahkan salah satu lini produknya dinobatkan sebagai The Champion of China's New Energy Sales selama 14 bulan berturut-turut dan mengalahkan produsen mobil listrik terbesar asal Amerika Serikat, Tesla..

Melihat respon yang sangat baik terhadap produk ini tentunya menunjukkan bahwa GSEV tidak hanya digunakan sebagai mobilitas yang modern, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri dan personalisasi. (S-4)