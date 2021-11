Suzuki Panen SPK Sepanjang GIIAS 2021

SEPANJANG berlangsungnya pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang digelar pada 11-21 November 2021 lalu di ICE-BSD, Tangerang, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memamerkan 10 mobil, tiga sepeda motor unggulan dan mesin tempel kapal.

Di ajang pameran yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) itu, booth Suzuki berhasil menarik perhatian lebih dari 55.000 pengunjung dan mencatatkan pemesanan sebanyak 1.221 unit selama 11 hari pameran. Selain itu, 125 unit produk eksklusif All New Ertiga Suzuki Sport FF juga habis dipesan selama GIIAS 2021.

“Kami merasakan antusiasme yang tinggi dari para pencinta otomotif selama GIIAS 2021. Hal ini terlihat dari banyaknya pengunjung di booth Suzuki, serta jumlah pemesanan kendaraan yang mencapai ribuan unit. Kami sangat mengapresiasi langkah Gaikindo, Pemerintah, dan seluruh pihak yang membantu terlaksananya GIIAS dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan. GIIAS tahun ini menjadi salah satu stimulus yang sangat positif untuk pemulihan industri otomotif nasional,” terang 4W Marketing Director SIS Donny Saputra, Selasa (23/11).

Dari total 1.221 unit yang terjual di GIIAS, kontributor terbesar disumbeng oleh XL7 yang mencatatkan angka penjualan hingga mencapai 604 unit atau manyumbang 49%, disusul All New Ertiga, yang terjual sebanyak 421 unit dan menyumbang sekitar 34% penjualan Suzuki di GIIAS 2021. Selain XL7 dan All New Ertiga, kendaraan unggulan Suzuki lainnya yaitu New Carry Pickup, New Ignis, New Baleno, Karimun Wagon R, dan SX4 S-Cross juga turut berkontribusi terhadap penjualan Suzuki selama pameran otomotif terbesar ini berlangsung.

Selain menghadirkan kendaraan unggulan, Suzuki juga menjamin ketersediaan sparepart dengan memperkenalkan produk pelumas ECSTAR untuk sepeda motor dan mesin tempel kapal pada Selasa (16/21) lalu untuk melengkapi line-up Oil & Chemical Suzuki.

Selain itu, Suzuki juga menawarkan beragam promo untuk pembelian Suzuki Genuine Accessories (SGA), Suzuki Apparel, serta paket aksesori. Selama GIIAS 2021, penjualan SGA, ECSTAR, serta Suzuki Apparel berhasil melampaui target yang telah ditentukan sebesar 7%.

“Terima kasih atas antusiasme pengunjung serta dukungan dari semua pihak kepada Suzuki. Pencapaian kami di GIIAS, terutama animo konsumen terhadap XL7 dan All New Ertiga, membuat produk baru yang kami launching, yaitu All New Ertiga SS FF, sold out sebelum GIIAS berakhir. Kepercayaan masyarakat terhadap Suzuki menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” tutup Donny. (S-4)