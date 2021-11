Resmi Ditutup GIIAS 2021 Umumkan Penghargaan Peserta Pameran Terfavorit

PAMERAN otomotif Indonesia berskala dunia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 telah melangsungkan acara penutupan, 'GIIAS 2021 The Sum Up' secara online streaming pada Sabtu (20/11) di Channel Youtube GIIAS_ID.

Ketua Penyelenggara GIIAS 2021 Rizwan Alamsjah mengungkapkan rasa syukurnya karena penyelenggaraan GIIAS tahun ini telah berhasil dilaksanakan. "Syukur Alhamdulillah atas bantuan semua pihak akhirnya GIIAS dapat menjadi pelopor pameran besar di Indonesia," ungkap Rizwan.

Penyelenggaraan GIIAS kali ini juga mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Hal ini terlihat dengan hadirnya berbagai pihak pemerintahan dan instansi sepanjang penyelenggaraan GIIAS 2021.

"Pemerintah membatu sekali untuk penyelenggaraan GIIAS kali ini, dan Presiden juga menyempatkan hadir, dan sebuah kepuasan bagi Kami menghadirkan kendaraan-kendaraan yang mendapatkan PPnBM DTP dan sudah diproduksi di Indonesia, ujar Ketua Umum Gaikindo Yohanannes Nangoi.

Selain itu, kondisi pandemi covid-19 tentu juga memberikan sebuah tantangan bagi penyelenggaraan GIIAS 2021. Romi selaku Project Director Seven Event mengungkapkan bahwa dalam kondisi pandemi menjadikan GIIAS lerlangsung dengan berbagai inovasi baru. "GIIAS 2021 menerapkan protokol kesehatan, dan kita mempelajari bagaimana caranya supaya orang datang ke pameran merasa aman dan nyaman," imbuh Romi.



Penghargaan

Semarak acara GIIAS 2021 The Sum Up juga dimeriahkan dengan pemberian penghargaan untuk para pemenang dari favourite booth, favorite vehicles, dan favorite motorcycle berdasarkan pilihan dari para pengunjung.



Favourite Booth:

Supporting Industry

- Tekiro (50 – 70 meter persegi)

- Pertamina: (> 70 meter persegi)

Commercial Vehicle : Isuzu

Premium Cars : BMW MINI

Passenger Cars:

- Kia (< 1.000 meter persegi)

- Daihatsu (1.000 - 1.900 meter persegi)

- Hyundai (> 1.900 meter persegi)

Favourite Vehicle GIIAS 2021

- Passenger Car : Toyota All New Veloz

- Special Exhibit Passenger Car : Lexus LF-30

- Commercial Vehicle: FUSO Fighter FN 62-R

- Electric CarL: Hyundai Kona Electric



Most Driven Car GIIAS 2021: Mitsubishi New Xpander

Favourite Motorcycle GIIAS 2021: Honda CB150X



Pameran otomotif berskala internasional ini didukung penuh oleh merek-merek kendaraan anggota Gaikindo, termasuk didalamnya 17 merek kendaraan penumpang yakni; Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, serta 4 dari kendaraan komersial yakni; Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso, dan Scania. Pameran ini juga dimeriahkan oleh sejumlah merek motor dan diikuti oleh lebih dari puluhan merek supporting otomotif di Indonesia. (S-4)