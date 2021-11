IIMS Series Hadirkan Final BOS Junior Motocross Championship 2021 

KEJUARAAN balap motocross yang difokuskan untuk pembalap junior, BOS Junior Motocross Championship 2021 sukses diselenggarakan setelah ditutup dengan Round III pada 13-14 November 2021. Perhelatan Balap Motocross Junior yang merebutkan piala Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo, diselenggarakan di Sirkuit MX Gunung Bohong Brigif 15/Kujang II di Cimahi, Jawa Barat.

"Kami dari Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat sangat bersyukur dan mengapresiasi penyelenggaraan event BOS Junior Motocross Championship 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia International Motor Show (IIMS) bersama Blackstone Otomotif Superblok, karena telah menyelenggarakan event yang dinanti-nanti di tengah pandemi ini, InsyaAllah Event ini menjadi barometer agar seluruh atlet, riders maupun crosser dapat terus menyalurkan hobinya dan mencetak prestasi." ujar Ketua Umum IMI Jawa Barat Fachrul Sarman, di Cimahi, Minggu (14/11).

BOS Junior Motocross Championship 2021 merupakan salah satu rangkaian IIMS Series yang difokuskan untuk pembibitan dan pembinaan para crosser cilik. "Melalui kompetisi ini kami berharap potensi para crosser cilik dapat terlihat. Jadi bagi mereka yang hanya sekedar hobi balapan motor atau memang fokus untuk menjadi atlet balap motocross, dapat mengasah skillnya dengan berpartisipasi pada ajang balap ini.," ujar Hendra Noor, Presiden Direktur Dyandra Promosindo selaku penyelenggara IIMS.

Pria yang akrab disapa Kohen ini menambahkan, bahwa IIMS mendukung seluruh kegiatan otomotif di Indonesia. Ia juga berterima kasih kepada tim Dyandra Promosindo serta Blackstone Otomotif Superblok dan pihak sponsor yang mendukung kesuksesan event ini yakni Pertamina sebagai Official Sponsor, JNE sebagai Official Logistic Partner, Pirelli sebagai One Make Tyre OMR Class serta kepada Ketua IMI Jabar yang telah hadir.

Acara ini meraih atensi tinggi dari para crosser dengan adanya Grand Prize yang diberikan kepada Juara Umum kelas junior yang memperoleh total poin tertinggi dari gelaran BOS Junior Motocross Championship 2021 Round I - III. Grand Prize berupa 1 unit motor SE 85CC Husqvarna dihadiahkan kepada M Athar Alghifary setelah memenangkan pertandingan kelas 65cc junior dan meraih Juara Umum dengan total poin 122, dan 1 unit motor trail Kawasaki KLX 150cc diberikan kepada Mohammad Zidane setelah memastikan dirinya meraih Juara Umum pada 125cc junior class dengan mengantongi total poin 140.

BOS Junior Motocross Championship 2021 adalah rangkaian dari IIMS Series yang diselenggarakan pada tahun 2021, akan dilanjuti dengan perhelatan IAM x IIMS Motobike Show pada 27 - 28 November 2021 di Mall Senayan Park (SPARK), Jakarta. (S-4)