Daihatsu Sajikan Beragam Permainan Seru di GIIAS 2021 

SETELAH vakum pada 2020 lalu akibat pandemi, Daihatsu kembali hadir meramaikan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Booth Daihatsu hadir dengan konsep kekinian, desain grafis yang keren dan dukungan lighting yang memukau mata pengunjung. Di dalamnya, terdapat Exhibition Area, Dealing Area dan After Sales Area yang memberikan kenyamanan penuh bagi pengunjung.

Di Exhibition Area, terdapat jajaran mobil-mobil Daihatsu mulai dari All New Xenia, All New Terios, Sigra, Ayla dan tidak ketinggalan Rocky bergaya Neo Retro yang cocok bagi young generation.

Di Dealing Area, pengunjung bisa bertransaksi secara nyaman dengan wiraniaga handal, didukung beragam pilihan perusahaan pembiayaan, layanan perlindungan asuransi dan tukar tambah (used car). Konsumen dipastikan aman karena seluruh personel dan area booth memenuhi protokol kesehatan. Sedangkan di Aftersales Area, tersedia photo booth keren yang memberikan suasana ceria bagi pengunjung yang suka selfie.

Dengan mengusung konsep Urban City dan tema keseluruhan 'Daihatsu The Next Level',pada booth Daihatsu seluas 1.179m2 ini, terdapat kombinasi gaya Cyber Punk khas anak muda, di satu sisi, dan nuansa homey dengan dekor artistik kaktus berwarna neon di sisi booth yang lain, hingga keberadaan King Kong yang bikin penasaran pengunjung. Bahkan, Daihatsu menyelenggarakan kompetisi berhadiah bagi pengunjung yang berhasil menemukan si King Kong.

Saat sebelum pandemi pengunjung biasanya dapat bermain berbagai game seru di beberapa spot games corner di booth Daihatsu. Kali ini, Daihatsu mempersembahkan microsite yang dapat diakses langsung melalui tautan daihatsu.co.id/giias2021/. Alhasil, pengunjung tetap bisa bermain dengan aman tanpa harus menciptakan kerumunan di area pameran.

Asyiknya lagi, terdapat pilihan games seru yang bisa memuaskan pengunjung seperti Race to the Next Level, Badminton Games, Find Missing Tools, dan keseruan lain yang bisa diikuti sambil mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah menarik.

“Daihatsu ingin hadir ditengah masyarakat dengan memberikan pilihan kendaraan yang dicintai keluarga Indonesia dan generasi muda. Untuk itulah booth Daihatsu di GIIAS 2021 siap memanjakan pengunjung dengan berbagai kenyamanan bertransaksi yang dilengkapi protokol kesehatan dan juga memberikan pengalaman dunia virtual yang seru bersama keluarga dan sahabat muda,” ucap Domestic Marketing Division Head, PT Astra Daihatsu Motor Rudy Ardiman, Minggu (14/11). (S-4)