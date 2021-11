Layanan Digital Mitsubishi Motors Kini Makin Lengkap dan Asyik

SELAIN menghadirkan lini produksi andalannya, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) juga memperkenalkan berbagai inovasi baru dalam layanan digitalnya di GIIAS 2021. MMKSI menghadirkan Mitsubishi Virtual Assistant Chatbot (MIRA) dan juga beberapa peningkatan customer journey yang disematkan pada aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID).

Hal ini diungkapkan dalam acara virtual interview yang digelar oleh MMKSI pada Minggu (14/11). Di acara virtual ini dijelaskan berbagai fitur yang terdapat pada aplikasi MMID. Mulai dari fitur Find Dealer, Service Booking, Test Drive, dan Emergency Service. Ada juga tambahan beberapa fitur baru yang lebih inovatif seperti SPK Tracker, Warranty Activation, Digital Owner Manual dan Service Booklet, My Coupon, serta Online Community MiMate .

INOVASI LAYANAN MMKSI

1. MIRA

Mitsubishi Virtual Assistant Chatbot (MIRA) hadir sebagai komitmen MMKSI kepada konsumen loyal yang dapat membantu selama 24 jam. Layanan virtual ini berbasis chat lengkap dengan berbagai fitur yang memudahkan pelanggan mendapatkan pelayanan Mitsubishi Motors.

MIRA dapat diakses melalui:

- Aplikasi WhatsApp di 0811-130-1300

- My Mitsubishi Motors ID

- Situs resmi Mitsubishi Motors Indonesia

2. Fitur Terbaru Aplikasi My Mitsubishi Motors ID

MMKSI juga menghadirkan beragam inovasi pada fitur-fitur My Mitsubishi Motors ID (MMID). Adapun fitur-fitur terbaru pada MMID yaitu:

- Lacak Pesanan Kendaraan & Aktivasi Garansi:

Fitur ini berguna untuk memudahkan konsumen mengetahui status pesanan kendaraan, mulai dari proses awal pemesanan hingga pengiriman kendaraan. Tidak hanya itu, terdapat layanan aktivasi garansi kendaraan yang memungkinkan konsumen mengaktifkan garansi kendaraannya melalui aplikasi. Konsumen juga dapat dengan mudah mengakses informasi

masa berlaku garansi dan dokumen digital kendaraan.

- Digital Owner Manual dan Service Booklet

Fitur ini memudahkan konsumen untuk mengakses dokumen owner

manual dan buku service kendaraan secara digital tanpa dokumen fisik (paperless). Konsumen cukup mendaftarkan kepemilikan kendaraan Mitsubishi pada aplikasi My Mitsubishi Motors ID.

- My Coupon

Ftur ini menghadirkan berbagai promo menarik dari Mitsubishi dalam bentuk kupon digital. Konsumen bisa memilih kupon digital dengan beragam benefit yang ditawarkan melalui aplikasi MMID dengan mudah.

- MiMate

Fitur MiMate (Mitsubishi Motors Adventure Team) hadir sebagai sebuah platform komunitas online untuk seluruh pengguna Mitsubishi Motors di Indonesia. Konsumen dapat berkomunikasi dengan pengguna Mitsubishi di seluruh Indonesia dan berbagi momen dan pengalamanannya hingga berdikusi berbagai topik menarik.

Menurut Project Manager MiMate MMKSI Prima Annisa Karunia, MMKSI meyiapkan tim untuk memonitor grup diskusi agar tidak melanggar batas-batas norma dan etika.

"MMKSI dalam MiMate akan melakukan daily monitoring untuk mencegah adanya konten-konten yang mengandung unsur SARA. Kami juga untuk memantau diskusi yang ada di dalam MiMate. Misalnya ada problem solving namun misinformasi, maka kami akan hadir untuk meluruskannya," ungkap Prima.

MMKSI berharap MiMate dapat menjadi tempat yang nyaman untuk berbagi pengalaman, bercerita, dan saling terhubung satu sama lain dengan sesama #WargaMitsubishiMotors.

Head of Customer Management Section MMKSI Adisty Mega Purwati menjelaskan bahwa aplikasi MMID memang wajib dimiliki pengguna kendaraan baru terkait klaim garansi dan free service. Akan tetapi, aplikasi MMID tetap penting bagi pengguna lama untuk bisa menikmati fitur-fitur lainnya.

"MMID sudah terdapat beberapa fitur yang memudahkan pelanggan baru atau lama dalam mendapatkan layanan Mitsubishi seperti reservasi dan layanan darurat 24 jam, serta fitur baru kami dimana pelanggan baru dan lama bisa berkomunikasi melalui MiMate.," tutup Adisty. (S-4)