The New Lexus ES Hybrid Diluncurkan, Ini Teknologi Terbaru yang Diusung 

AJANG Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 menjadi medium Lexus untuk memperkenalkan pembaruan sedan terlarisnya, Lexus ES. The New Lexus ES mengusung tema Instinctively Refined yang tercermin dari perubahan desain dan inovasi teknologi di bagian exterior maupun interior.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma menjelaskan, The New Lexus ES, mobil yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional dan kegiatan bisnis customer yang dikemas dengan desain modern dan kenyamanan khas Lexus.

"The New Lexus ES dibekali 4th Generation Lexus Hybrid Drive, teknologi Self-Charging Hybrid yang dapat menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh namun tetap efisien.” ucap Bansar dalam diskusi virtual, Jumat (12/11).

Menjadi jantung dari The New Lexus ES, Lexus Hybrid Drive merupakan teknologi pelopor visi elektrifikasi Lexus yakni Lexus Electrified yang pertama kali muncul pada 2004 dengan peluncuran Lexus RX 400h, mobil Hybrid pertama di luxury market. Seiring berjalannya waktu, Lexus Hybrid Drive terus mengalami pembaruan yang menghasilkan baterai lebih kecil, dengan bobot lebih ringan, namun tetap mempertahankan efisiensi, performa dan kesunyian layaknya Hybrid khas Lexus.

The New Lexus ES memiliki sistem Lexus Hybrid Drive generasi keempat, dengan kapasitas baterai lebih kecil, namun performa semakin optimal. Posisi baterai berada di bagian bawah kursi belakang untuk memaksimalkan ruang bagasi dan kabin dan juga untuk distribusi bobot yang lebih seimbang yang tentunya dapat menunjang driving experience dan kenyamanan The New Lexus ES.

Bagian eksterior, The New Lexus ES makin terlihat gagah dengan 3-LED Headlights khas Lexus. Kehadiran lampu depan terbaru itu tidak hanya sekedar estetika, namun juga menambahkan fitur keselamatan seperti Adaptive High Beam Systen (AHS) dan Adaptive Front Headlight System (AFS) yang merupakan fitur active safety Lexus Safety System+.

Selain itu, vertical spindle grille yang menghiasi wajah The New Lexus ES telah mengalami redesign dengan adanya bentuk “L” kecil yang seakan-akan terpancar dari logo Lexus di bagian tengah.

The New Lexus ES menggunakan velg berukuran 18 inci yang memiliki resonator chamber untuk mengurangi getaran dari permukaan jalanan dan menggunakan ducktail spoiler yang menambah performa aerodinamik.

Memasuki interior The New Lexus ES, 12.3-inch Center Display telah dimajukan dan kini sudah mendapatkan kapabilitas touchscreen untuk semakin membuat driving experience The New Lexus ES lebih intuitif untuk pengemudinya.

Selain itu, entertainment system telah dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan Android Auto sehingga pengoperasian smartphone selama mengemudi bisa lebih aman dan mudah.

Kenyamanan penumpang selalu menjadi salah satu titik kuat dari Lexus ES. Dengan ruang kabin terbesar di dalam kelasnya, Rear Seat Control Panel, Side and Rear Sunshade dan sistem audio premium Mark Levinson dengan 17-speaker.

Akan tetapi, The New Lexus ES mendapatkan sebuah tambahan fitur kenyamanan dalam bentuk Nanoe X Air Purification System yang dapat membasmi vakteri, virus dan menghilangkan bau tidak sedap di dalam kabin.

The New Lexus ES juga mendapatkan pembaruan dengan adanya Lexus Safety System+, active safety suite dengan berbagai fitur seperti Pre-Collision System (PCS), Lane Tracing Assist (LTA), Lane Keep Assist (LKA), dan Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) yang dapat mengantisipasi kejadian dan membantu pengemudi selama dalam perjalanan.

"Perubahan yang dialami The New Lexus ES telah membuat mobil ini lebih intuitif untuk menghadirkan experience yang menyenangkan dan nyaman untuk pengemudi dan penumpangnya. Temukan dan rasakan The New Lexus ES di Lexus Booth, Hall 3A, GIIAS 2021, 11-21 November 2021, di ICE, BSD," pungkas Bansar. (RO/OL-7)