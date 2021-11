HMID Singkap Selubung Hyundai CRETA

PT Hyundai Motors Indonesia resmi meluncurkan Hyundai CRETA di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Hyundai CRETA dirancang khusus untuk pelanggan Indonesia, menjadikan mereka sebagai sorotan dalam perjalanan sehari-hari sesuai tampilannya yang membawa pengalaman berkendara 'Spotlight in Motion'.

Sisi depan mobil ini menonjolkan keunikan CRETA dengan adanya lampu Parametric Jewel Hidden-Type DRL. Karakteristik tersebut juga terdapat pada High Mounted Stop Lamp (HMSL) di sisi belakang. Tampilan luar mobil yang sporty juga dilengkapi dengan 17-inch Diamond Cut Alloy Wheels.

Interior CRETA menawarkan beberapa keunggulan, diantaranya adalah Cooled Glove Box, Ambient Mood Lamp, Panoramic Sunroof, serta Ventilated Seat untuk memberikan kesejukan dan meningkatkan kenyamanan bagi penumpang dan pengemudi.

Ada juga Full TFT LCD Meter Cluster 10,25 inci dengan tampilan digital sebagai akses ke berbagai pengaturan fitur kenyamanan, termasuk pengaturan warna tampilan pada panel instrument cluster.

Fitur infotainment dilengkapi layar Display Audio berukuran 8 Inci yang dapat terhubung ke smartphone. Perangkat diperkuat oleh 8 unit speaker BOSE Premium Sound System.

Hadir Dengan Teknologi Inovatif dan Layanan Khusus

HMID juga menghadirkan teknologi inovatif terbaru Hyundai Bluelink, sebuah inovasi Connected Car Service dari Hyundai yang memungkinkan pelanggan selalu terhubung dengan mobil mereka melalui smartphone yang memungkinkan semua informasi yang terkait kondisi mobil berada dalam genggaman.

Tidak hanya sampai di situ, Hyundai juga menghadirkan My Own CRETA yang memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk memilih fitur dan tampilan CRETA sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan minat mereka. Layanan spesial ini khusus disediakan untuk varian Trend dari CRETA. My Own CRETA tersedia di platform Click-to-Buy yang dapat diakses melalui website resmi HMID, www.hyundai.com/id/id.

Hyundai CRETA telah dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan terdepan seperti: Hill-Start Assist Control (HAC), Emergency Stop Signal (ESS) dan Vehicle Stability Management (VSM).

Hyundai CRETA juga dilengkapi dengan Hyundai SmartSense, sistem bantuan pengemudi mutakhir dari Hyundai yang diciptakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan dalam berkendara.

Salah satu fitur dari Hyundai SmartSense adalah Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping & Lane following Assist (LKA & LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), dan Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA)

Performa Berkendara

CRETA dilengkapi mesin bensin Smartstream 1.5L dengan output maksimal 115 PS pada 6.300 rpm dengan torsi maksimum 143,8 Nm pada 4.500 rpm. Mesin ini dikombinasi transmisi manual 6-percepatan atau Intelligent Variable Transmission (IVT).

Selain itu terdapaty empat jenis mode berkendara atau Drive Mode untuk membantu menentukan gaya berkendara yang paling sesuai, yaitu: Eco, Comfort, Smart, dan Sport.

President Director HMID SungJong Ha menyampaikan gterima kasihnya atas perhatian dan sambutan para pelanggan Indonesia yang melebihi dari apa yang diharapkan.nya.

"Hari ini, kami dengan bangga menandai pencapaian baru dalam membawa visi kami ke Indonesia melalui produk perdana dari pabrik Hyundai di Indonesia. Hyundai CRETA buatan Indonesia untuk Indonesia tentunya akan memberikan pengalaman berkendara yang baru bagi pelanggan kami," imbuhnya.

Hyundai CRETA tersedia dalam 6 varian:

- Active 6-speed MT: Rp279 juta

- Trend 6-speed MT: Rp299 juta

- Trend IVT: Rp319 juta

- Style IVT: Rp359 juta

- Prime IVT: Rp397.5 juta

- Prime IVT Two Tone Roof: Rp399 juta. (S-4)