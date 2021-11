Toyota Luncurkan All New Avanza dan All New Veloz

SETELAH sempat menjadi 'trending topic' di jagat maya terkait perubahan 'mobil sejuta umat' Toyota Avanza, akhirnya Toyota Indonesia resmi menggelar debut perdana dunia Toyota All New Avanza dan All New Veloz secara virtual, Rabu (10/11). Avanza generasi ketiga ini hadir dengan tampilan serta fitur-fitur baru yang jauh lebih advance dari generasi sebelumnya

Perubahan paling mendasar pada MPV andalan Toyota di Indonesia ini adalah sistem penggerak yang dari sebelumnya berpenggerak roda belakang (Rear Wheel Drive-RWD) menjadi penggerak roda depan (Front Wheel Drive-FWD). Suspensinya pun telah di-tuning ulang untuk memberikan kenyamanan lebih baik.

Dari sisi eksterior, Avanza/Veloz generasi baru tampil lebih bercita rasa Sport Utility Vehicle/SUV berkat desain bumper yang bold. Lampu utama dan lampu kombinasi belakang juga sudah menganut teknologi LED plus back door lamp.

Sementara interiornya terlihat jauh lebih modern berkat kehadiran head unit display yang terpancang gagah di bagian tengah dasbor, seperti dasbor mobil-mobil premium modern.

Kabin juga dibuat lebih lapang untuk memuat 7 penumpang lebih nyaman. "Jadi bukan mobil ala-ala lima penumpang ditambah dua bangku belakang, tetapi benar-benar dirancang untuk benar-benar mengangkut 7 penumpang ditambah ruang bagasi yang cukup di bagian belakangnya," ujar Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy, dalam acara diskusi virtual, Rabu (10/11).

Avanza gen 3 memiliki panjang 4.475 mm, lebar 1.750 mm dan jarak sumbu roda 2.750 mm yang dapat dimanfaatkan untuk ruang ekstra ini secara maksimal

Baik Avanza maupun Veloz kini memiliki standar keselamatan tinggi. Perangkat ABS + EBD + Brake Assist, Vehicle Stability Control, dan Hlll Start Assist kini sudah menjadi perangkat standar di seluruh varian. Bahkan teknologi keselamatan Toyota Safety Sense (TSS) yang pertama kali diluncurkan di Raize kini juga hadir di All New Avanza dan All New Veloz varian TSS.

TSS terdiri dari fitur Pre-Collision System yang memperingati adanya potensi bahaya tabrakan depan, Front Depart Alert untuk memperingatkan pengemudi bahwa kendaraan di depan sudah berjalan (terutama di lampu setopan), kemudian ada Pedal misoperation control untuk mencegah tabrakan ketika pengemudi salah menginjak pedal gas saat hendak melakukan pengereman.

Varian TSS juga dilengkapi dengan fitur Lane Daparture Assist yang memberikan perigatan pada pengemudi saat tak sengaja keluar dari lajur, jalan, Rear Crossing Traffic Alert yang memberi tahu pengendara adanya kendaraan yang akan melintas di bagian belakang kedaraan saat bemanuver mundur. Ada juga Blind Spot Monitoring untuk mendeteksi adanya kendaraan yang mendekat dari sisi belakang yang ada di area blind spot. Masih ditambah lagi dengan 6 airbags.

Bersamaan dengan world premiere ini, PT Toyota-Astra Motor (TAM) juga menegaskan untuk memisahkan brand antara Avanza dan Veloz. Untuk Avanza ditargetkan sebagai Low Multi Purpose Vehicle (LMPV), sementara Veloz ditargetkan sebagai MPV Premium. Oleh karena itu, Veloz memiliki fitur yang tentunya lebih lengkap dan lebih mewah.

All New Veloz tersedia dalam tiga (3) pilihan tipe yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense).

Veloz dibekali Remarkable Chrome Window Belt, Fender Line & Roof Rail yang semakin mempertegas positioning barunya sebagai Premium Cross MPV. Mobil ini dilengkapiNew Side Stone Guard dan velg alloy 17inci, plus New Foot Lamp di bawah kaca spion samping.

Di bagian belakang terdapat Sturdy Rear Bumper yang dibentuk sedemikian rupa untuk menonjolkan kesan agresif dan tangguh dari sebuah crossover.

Banyak fitur baru yang dihadirkan. Termasuk New Leather Tilt dan Telescopic Steering with Audio & MID Switch untuk memudahkan pengaturan posisi kemudi, audio, dan MID melalui sentuhan ringan pada lingkar kemudi, serta dilengkapi Drive Mode Switch (Q CVT).

Selain itu, New Advanced 7 Inch Digital TFT MID juga memastikan semua informasi penting mengenai status kendaraan melalui tampilan grafis baru. New Integrated 9 Inch Head Unit disematkan di All New Veloz. Advanced Smartphone Connectivity pada head unit dan New Rear-Seat Entertainment juga tersedia (Q CVT & Q CVT TSS).

Tersedia juga Wireless Charger di konsol tengah sebagai fitur premium bersama dengan New Electric Parking Brake with Brakehold yang menggantikan tuas rem parkir konvensional.

All New Veloz telah menggunakan rem cakram berventilasi 15 inci di depan dan rem cakram yang solid di belakang. New All Round View Camera (Q CVT & Q CVT TSS).

Ada juga fitur canggih terbaru Toyota yakni T Intouch , teknologi telematika yang menghubungkan mobil dengan aplikasi mTOYOTA, sehingga pelanggan dapat terhubung ke semua layanan mobilitas Toyota. (S-4)