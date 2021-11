Suzuki Raih Empat Penghergaan GridOto Award 2021

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali meraih prestasi dari salah satu acara penghargaan otomotif, GridOto Award 2021, dengan meraih empat penghargaan sekaligus. Empat penghargaan tersebut adalah Best Small MPV Crossover yang diraih XL7, Total Cost Ownership for Small MPV Crossover yang juga diraih XL7, Total Cost Ownership for Small Hatchback oleh New Baleno, dan Best Small SUV Resale Value oleh Suzuki Jimny. Dilaksanakan secara virtual, Minggu (7/11) GridOto Award 2021 menganugerahkan 79 penghargaan untuk pelaku industri otomotif Tanah Air.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung Suzuki hingga berhasil meraih penghargaan pada ajang GridOto Award 2021. Penghargaan ini menegaskan bahwa Suzuki tak pernah berkompromi dalam hal kualitas sehingga menjadi produk yang selalu dicari konsumen dan berhasil mencatatkan kinerja penjualan yang positif,” kata Marketing Director SIS Donny Saputra, 4W.

Suzuki XL7 meraih penghargaan Best Small MPV Crossover dan Total Cost Ownership for Small MPV Crossover selama dua tahun berturut-turut. XL7 dibekali fitur-fitur canggih seperti Smart E-Mirror pertama di kelasnya, interior nyaman dan mewah, dilengkapi mesin K15B berkapasitas 1.462 cc.

Selain XL7, Suzuki juga mempertahankan Total Cost Ownership for Small Hatchback yang diraih New Baleno. Tahun ini, Jimny juga kembali meraih Best Resale Value, meski di kategori yang berbeda yaitu Small SUV.

“Penghargaan yang kami dapatkan ini merupakan pencapaian yang sangat berarti bagi kami, dan memotivasi kami untuk selalu menghadirkan produk produk sesuai dengan harapan konsumen setia Suzuki.” tutup Donny. (s-4)