Honda City Hatchback RS Sabet Car of the Year di Gridoto Award 2021 

Honda City Hatchback RS berhasil meraih penghargaan sebagai Car of the Year di ajang Gridoto Award 2021 yang diadakan secara virtual, Minggu (7/11) di channel Youtube Gridoto & Otomotif TV.

Honda City Hatchback RS terpilih sebagai Car of the Year berdasarkan pada proses penjurian oleh penguji berpengalaman. Hal-hal yang dinilai dalam ajang ini meliputi beberapa aspek seperti fitur, performa hingga value for money dari sebuah mobil.

Selain Honda City Hatchback RS, Honda juga berhasil meraih 16 penghargaan lainnya di ajang Gridoto Award 2021, diantaranya adalah Honda Brio sebagai model terbaik di kelas Compact Hatchback, Honda City Hatchback sebagai model terbaik di kelas Small Hatchback, Honda Civic Sedan sebagai model terbaik di kelas Medium Sedan, dan Honda CR-V sebagai model terbaik di kelas Medium SUV.

Honda juga meraih penghargaan pada kategori Total Cost Ownership yang dinilai berdasarkan total biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan dalam periode 1 tahun atau 20.000 km, yang antara lain meliputi konsumsi bahan bakar, biaya servis, dan total biaya pajak dalam setahun. Untuk kategori ini, 6 produk Honda yaitu Honda Brio Satya, Honda Civic Hatchback RS, Honda Civic Sedan, Honda Accord, Honda Mobilio dan Honda BR-V dinobatkan sebagai yang terbaik di kelasnya.

Sementara di kategori lainnya yaitu Best Resale Value yang dinilai berdasarkan seberapa baik nilai jual kembali dari sebuah mobil di pasaran. Sebanyak 5 penghargaan diraih Honda untuk kategori ini yaitu Honda Brio, Honda Civic Hatchback, Honda City, Honda Civic Sedan dan Honda CR-V dinobatkan sebagai yang terbaik di kelasnya. Selain itu, Honda juga memenangkan kategori Special Award sebagai Digital Content of The Year.

"Kami sangat bersyukur atas penghargaan yang meliputi produk terbaik, biaya kepemilikan, nilai jual, dan aktivitas digital. Semua penghargaan ini sejalan dengan komitmen Honda untuk terus memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen, mulai dari mencari informasi mengenai mobil Honda, melakukan pembelian, hingga saat menggunakan mobil sehari-hari. Kami percaya penilaian yang dilakukan secara profesional ini dapat menjadi acuan bagi konsumen dalam menentukan mobil yang terbaik bagi mereka," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy. (S-4)