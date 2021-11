Hyundai  akan Tampilkan Berbagai Inovasi di GIIAS 2021 

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) untuk pertama kalinya akan berpartisipasi pada ajang otomotif bertaraf internasional dan terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang akan digelar pada 11 - 21 November 2021 di ICE, BSD City. Selama perhelatan tersebut, HMID akan mendirikan booth terbesar di atas area seluas 2.479 meter persegi di Hall 5-6, dengan tema booth: ‘Indonesia: Into the Spotlight of Innovations’.

Tema tersebut dipilih karena Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan di Asia sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang terus bertumbuh, yang selaras dengan visi Hyundai dalam mendukung Indonesia untuk menjadi pusat inovasi industri otomotif di dunia.

“Hyundai selalu ingin menghadirkan yang terbaik untuk pelanggan dan segala gebrakan yang ada hingga saat ini juga berpusat pada mereka. GIIAS - sebagai salah satu pameran otomotif yang paling ditunggu di Indonesia - akan menjadi sebuah momentum yang tepat untuk lebih jauh lagi membuktikan visi dan posisi Hyundai di hadapan para pelanggan sebagai game-changer di industri ini,” ungkap President Director HMID SungJong Ha, Senin (8/11).

Di booth Hyundai, para pengunjung akan menemukan begitu banyak inovasi yang terus didorong oleh Hyundai untuk semakin memperkuat dan membawa perubahan di industri otomotif Indonesia. Setidaknya akan ada 14 unit mobil yang ditampilkan, 10 unit kendaraan test-drive, 7 area dengan pendekatan teknologi dan interaktif. Layanan program Hyundai Service Point juga akan tersedia dan berlokasi di area parkir ICE Hall 10.

Di ajang GIIAS 2021, Hyundai akan menghadirkan produk terbaru di kategori SUV, Hyundai CRETA, yaitu mobil pertama yang akan diproduksi di pabrik Hyundai di Indonesia dan untuk masyarakat Indonesia. Hyundai juga akan memperlihatkan komitmennya untuk berinovasi yang tidak hanya dari sisi produk, namun juga melalui serangkaian gebrakan di sisi teknologi dan layanan.

Bersamaan dengan kehadiran CRETA, Hyundai juga turut menghadirkan Hyundai Bluelink, sebuah teknologi konektivitas yang memberikan akses kepada penggunanya untuk terhubung dengan CRETA miliknya melalui smartphone.

Hyundai juga akan menghadirkan lebih banyak lagi kejutan, di antaranya adalah: mobil listrik spesial yang merepresentasikan posisi Hyundai sebagai pemimpin kategori EV di pasar global dan keseriusannya dalam membangun ekosistem EV di Indonesia.

Tidak hanya sampai di situ, para pengunjung GIIAS 2021 akan merasakan semarak kolaborasi antara Hyundai dengan para mitra strategisnya melalui kegiatan interaktif yang menghibur, di antaranya Uji ketangkasan dan kecepatan dalam permainan interaktif sepakbola sebagai bagian dari kemitraan global Hyundai dan Chelsea FC,

Photo booth interaktif Hyundai X BTS, serta SPOT berupa robot berkaki empat hasil kolaborasi global Hyundai dan Boston Dynamics. (S-4)