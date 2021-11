Bluebird Gelar Kontes Modifikasi Antar-Pool

PT Blue Bird Tbk (BlueBird) sebagai penyedia layanan transportasi melalui unit bisnis Mobil Go menyelenggarakan kontes modifikasi Toyota Limo antar-pool di Jabodetabek dengan batasan biaya 15 juta rupiah . Melalui kegiatan ini Mobil Go menunjukkan komitmennya untuk menghadirkan solusi perjalanan dengan unit prima dan tak perlu banyak mengeluarkan biaya modifikasi serta memberikan inspirasi kepada konsumen Mobil Go.

Mobil Go merupakan unit usaha yang menyediakan kendaraan jual berkualitas, mulai dari All New Limo, Alphard, Hingga Mercedes-Benz S-Class. Deretan unit mobil jual ini berada dalam kondisi siap pakai untuk menjadi kendaraan harian berkat perawatan yang mengiikuti standar prosedur yang didukung oleh fasilitas yang dimiliki Bluebird Group seperti, fasilitas bengkel perawatan mesin, ac, kaki-kaki, hingga oven pengecatan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin membuktikan bahwa jajaran unit mobil jual kami memiliki kondisi siap pakai untuk menjadi kendaraan harian yang dapat diandalkan. Melalui sentuhan kreativitas dengan sedikit biaya, kendaraan ini kami bawa menjadi lebih elegan dan sportif, tanpa mengurangi sisi keamanan dan kenyamanan unit.” ungkap Head of Used Car Division PT Blue Bird Tbk, Hery Sugiarto beberapa waktu lalu.

Poin utama dalam kegiatan ini adalah menghadirkan kendaraan yang aman, nyaman, dan sportif untuk menjadi rekan mobilitas sehari-hari. Peserta hanya diperkenankan untuk melakukan modifikasi pada area eksterior bodi mobil serta interior mobil, dan peserta tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi pada area mesin.

Lebih lanjut Hery mengungkapkan bahwa Toyota Limo dipilih sebagai mobil modifikasi karena telah teruji sebagai armada operasional yang memiliki model yang sportif, fitur yang mumpuni, serta daya tahan mesin yang teruji. Sehingga akan memberikan tantangan bagi peserta untuk menuangkan kreativitasnya.

“Bluebird telah menggunakan tiga generasi Toyota Limo, dan hasilnya tidak pernah mengecewakan dalam memberikan kenyamanan berkendara baik untuk pengemudi, tamu, hingga konsumen Mobil Go. Mobil ini masih memberikan daya tarik bagi konsumen untuk dijadikan mobil harian. Oleh sebab itu, kami memberikan tantangan untuk memodifikasi unit yang siap untuk digunakan, agar peserta juga dapat memberikan inspirasi kepada pengguna Toyota Limo eks armada kami,” Kata Hery.

Pada kegiatan ini Pool Bluebird Warung Buncit terpilih sebagai pemenang kontes modifikasi. Mengusung tema modifikasi sporty & elegant, konsep ini berfokus pada peningkatan kenyamanan kabin serta memberikan tampilan sportif di bagian luar kendaraan.

“Guna mendukung konsep sporty & elegant. Kami menambahkan unsur kenyamanan dalam kabin melalui penerapan jok dengan kulit sintetis. Untuk bagian tampak luar, kami menggunakan velg dengan ukuran 16 inci dan profil ban ukuran 50 untuk menambah kesan sportif," ujar Kepala Bengkel Pool Bluebird Warung Buncit Lestari Widodo.

Yang membuat modifikasi ini istimewa, menurut Lestari, adalah penerapan 'Lambo door', di mana bukaan pintu mengarah ke atas seperti mobil Lamborghini.

"Secara keseluruhan kami hanya mengeluarkan biaya Rp14.900.00 untuk melakukan modifikasi dengan konsep ini,” imbuhnya. (S-4)