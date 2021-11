MG Hadirkan Liverpool FC ke Ajang GIIAS 2021

Di GIIAS 2021 nanti, MG tidak hanya akan menampilkan tiga model unggulan dan model baru tetapi juga menghadirkan sebuah kejutan menarik hasil kolaborasinya dengan Liverpool Foot Ball Club (LFC) pada tanggal 11 November 2021 nanti, sebagai yang pertama di Asia.

MG mengajak seluruh pecinta otomotif dan pecinta Liverpool FC untuk bersama-sama merayakan hari yang bersejarah ini dan sekaligus sebagai tonggak pencapaian baru MG di dunia otomotif internasional, khususnya di Indonesia.

Morris Garage (MG) sendiri merupakan salah satu brand ikonik Inggris yang untuk pertama kalinya hadir di ajang GIIAS semenjak awal berdiri di Indonesia di awal 2020. MG siap untuk menunjukkan semangat yang sama, seperti halnya rekan sebangsanya LFC, untuk bersaing dan unjuk gigi di tengah para pesaingnya.

Secara fenomenal LFC telah memenangkan 19 kali gelar liga Inggris dan 6 kali Piala Eropa, lebih banyak dari tim Inggris lainnya. Baru-baru ini LFC juga telah memenangkan pertandingannya melawan Atletico di Anfield demi menembus babak 16 besar Liga Champions UEFA.

“MG selalu setia pada misinya untuk meredefinisi ekspektasi para penggemar otomotif di Tanah Air, tanpa terkecuali. Sebagai Official Global Partner Liverpool FC, MG akan menghadirkan momen Live Life Drive Up yang sangat membahagiakan sekaligus membanggakan untuk seluruh pecinta otomotif Tanah Air. Pasalnya kolaborasi yang memukau antara MG bersama Liverpool FC ini merupakan yang pertama untuk penggemar kami di Asia. Dan kami yakin ekspektasi konsumen Indonesia akan kendaraan yang fun, exciting, dan one-of-a-kind akan sepenuhnya terealisasi,” sambut Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin,.

Dari Hall 3A, Booth 3B, ICE, BSD GIIAS 2021, MG akan memberikan pengalaman seru bagi para pengunjung GIIAS dengan beragam aktivitas seru dan berhadiah menarik. Untuk mendapatkan tiket gratis ke pameran GIIAS 2021, para pecinta MG cukup mengunjungi akun media sosial @mgmotor.id, ikuti permainannya, dan menangkan pertandingannya. (S-4)