Dukung UMKM Otomotif, Pegadaian Luncurkan Motor Kustom The Gade ST150

PT Pegadaian mendukung peningkatan kreativitas anak bangsa di sektor otomotif dengan meluncurkan sepeda motor custom The Gade ST150 pada event Kustomfest 2021 di pelataran Gedung Pegadaian Salemba, Jumat (5/11). Acara yang telah 10 kali digelar ini menjadi wadah bagi para penggiat UKM kustom sepeda motor untuk unjuk kreativitas memodifikasi sepeda motor yang kini masih menjadi tren pasar yang diminati masyarakat.

Untuk memproduksi motor kustom The Gade ST150, Pegadaian bekerja sama dengan salah satu workshop di Yogyakarta, Retrosyndicate. Nanti motor ini bisa dibeli oleh masyarakat melalui program pembiayaan kendaraan bermotor dari Pegadaian Syariah dengan berbagai kemudahan seperti uang muka terjangkau, pengajuan cepat dan mudah, serta kemudahan layanan di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Pegadaian Kuswiyoto mengatakan, peluncuran motor kustom The Gade ST150 merupakan upaya bermitra sekaligus memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bisa tumbuh dan bergerak maju. "Produk motor kustom The Gade Coffee & Gold by Pegadaian merupakan wujud komitmen inovasi yang berpihak kepada tumbuh kembang usaha nasabah dan pergerakan ekonomi Indonesia. Event ini diharapkan menginspirasi UMKM pelaku bisnis otomotif untuk terus meningkatkan kreativitas serta menggunakan produk Pegadaian sebagai solusi pembiayaan. Begitu pula para pecinta motor dapat menggunakan produk pembiayaan kendaraan bermotor di Pegadaian," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (6/11).

Kuswiyoto menambahkan, hal ini sejalan dengan program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong lahirnya koperasi dengan produk unggulan yang memiliki daya saing nasional dan global. Untuk mewujudkan motor kustom ini dipilih workshop dari Yogyakarta yakni Retrosyndicate milik Yayack Priyo Wibowo. Basis motornya dipilih Honda CB150 Verza yang diubah menjadi gaya Scrambler Tracker. Menurut Yayack, desain utama dari motor ini yakni multipurpose yang bisa dikendarai harian di perkotaan dan nyaman dibawa ke pelosok daerah dengan kontur medan offroad ringan tetapi tetap punya tampilan stylish.

"Motor ini dibuat dengan tidak banyak mengubah basik dari struktur standarnya hingga dibuat konsepnya plug and play yakni menambahkan kit custom melibatkan para teman-teman UMKM. Musim pandemi kemarin membuat kita ditantang untuk membuat produk yang bisa diproduksi massal dengan tetap mempertahankan kualitas," pungkasnya. (OL-14)