Memanfaatkan Insentif PPnBM untuk Miliki Mitsubishi Xpander Edisi Spesial

HADIRNYA kebijakan pemerintah terkait relaksasi PPnBM dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan harga lebih ringan di kantong. Sementara bagi yang sebelumnya sudah punya dana cukup, mereka akan memanfaatkan insentif PPnBM tersebut untuk memiliki kendaraan yang lebih spesial dengan cita rasa harga 'normal'.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) merilis edisi spesial untuk model Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross yang keduanya diberi embel-embel Rockford Fosgate Black Edition. Edisi spesial ini memang dibuat berbeda dibandingkan varian Xpander series lainnya.. Mulai dari sisi eksterior gril, spion, bodi moulding, lower garnis bumper depan, dan belakang, termasuk interior yang dibalut nuansa serba hitam.

"Edisi Xpander rockford fosgate merupakan edisi spesial dengan diferensiasi eksterior dan interior yang didominasi oleh warna hitam. Aksen hitam dapat dilihat di black opaint grille, wheel alloy juga hitam, door mirror hitam dan roof rail hitam," ungkap General Manager of Sales and Marketing Division MMKSI Amirudin dalam konferensi pers yang digelar Juni lalu.

Yang paling penting, menurut Amirudin, adalah sistem audionya yang telah digarap sedemikian rupa untuk menghasilkan reproduksi suara dengan kualitas yang prima untuk memanjakan telinga pengendara melelui penambahan perangkat digital sound processor (DSP), power amplifier, speaker dan subwoofer dari Rockford Fosgate.

Reproduksi suara pun diklaim lebih baik di berbagai rentang frekuensi, terutama dalam menghasilkan nada-nada rendah melalui penambahan subwoofer di bagian belakang tanpa banyak mengorbankan kapasitatas bagasinya berkat desain boks subwoofer yang dirancang secara optimal dalam memanfaatkan ruang yang ada.

Yang tidak kalah pentingnya, MMKSI memberikan jaminan garansi pada sistem audio tersebut, sehingga menjadi jawaban bagi konsumen yang ingin memiliki mobil dengan fitur audio komplit tanpa harus melakukan modifikasi yang berbuntut hilangnya garansi resmi kendaraan.

Daftar harga Xpander Series:

Xpander

GLS/MT: Rp237,9 juta

GLS/AT: Rp248,9 juta

Exceed M/T: Rp246,4 juta

Exceed A/T: Rp257 juta

Sport M/T: Rp265 juta

Sport A/T: Rp275 juta

Ultimate A/T: 278 juta

Xpander Rockford Fosgate Black Edition

Manual Transmission (M/T): Rp273,9 juta

Automatic Transmission (A/T): Rp 283,8 juta

Xpander Cross

Manual Transmission (M/T): Rp276,5 juta

Automatic Transmission (A/T): Rp286,5 jjuta

Premium Package (A/T): Rp299,5 juta

Xpander Cross Rockford Fosgate Black Edition: Rp308,65 juta

Jika diperhatikan antara varian termahal dari Xpander (Ultimate) dan Xpander Cross (Premium Package) dengan versi Rockford Fosgate Black Edition-nya hanya berselisih tipis, tentu menjadikan hal ini sebagai sebuah kesempatan bagi konsumen untuk melirik edisi spesial lengkap dengan fitur audio premium dari brand asal Paman Sam, Rockford Fosgate. Terlebih Xpander series masuk dalam skema insentif PPnBM. (S-4)