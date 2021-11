Dua Sedan Mercedes-Benz Rakitan Lokal Siap Meluncur di Star Expo

MERCEDES-BENZ New E-Class dan New S-Class akan tampil untuk pertama kalinya di Mercedes-Benz STAR EXPO 2021, 3-7 November 2021 di Senayan City, Jakarta. Kedua sedan luxury Mercedes-Benz ini menetapkan standar tertinggi di segmennya dan dirakit secara lokal di pabrik Mercedes-Benz di Wanaherang, Bogor.

Selain itu, dua model terbaru ini juga akan melengkapi jajaran model yang dirakit oleh PT Mercedes-Benz Indonesia, seperti: A-Class dan C-Class di segmen sedan luxury; GLA, GLC, GLE, dan GLS di segmen SUV serta AMG A 35 Sedan dan AMG GLA 35 untuk model high-performance.

Mercedes-Benz STAR EXPO merupakan bagian dari bagian dari Best-Customer-Experience yang dipersembahkan untuk para pelanggan dan pecinta Mercedes-Benz di Indonesia.

"Kami sangat menantikan untuk memperkenalkan dua sedan luxury kepada publik di Mercedes-Benz STAR EXPO 2021: New E-Class dan New S-Class. Kedua model ini telah menetapkan standar yang tinggi di segmennya sejak pertama kami diperkenalkan di Indonesia. Terlebih lagi, kami sekali lagi ingin mengajak para pelanggan dan calon pembeli ke acara STAR EXPO untuk merasakan secara langsung pengalaman bersama jajaran kendaraan penumpang Mercedes-Benz," ujar Head of Sales Operation and Product Management, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia. (MBDI) Kariyanto Hardjosoemarto. melalui siaran resminya, Senin (1/11).

Mercedes-Benz STAR EXPO 2021 akan menampilkan 8 kendaraan Mercedes-Benz dan 4 kendaraan Mercedes-AMG dari berbagai segmen, seperti Luxury Sedans, Compact Cars, SUVs, dan performance cars di Main Atrium serta Promenade area di Senayan City. Terlebih lagi, STAR EXPO juga akan menawarkan 12 kendaraan untuk kegiatan test drive, memberikan pengalaman secara langsung kepada pengunjung untuk mengendarai mobil Mercedes-Benz impian mereka.

Selama acara STAR EXPO 2021 berlangsung, penawaran menarik dan program pembiayaan kepemilikan menarik untuk berbagai model Mercedes-Benz tersedia. Terlebih lagi, layanan 2-year StarTire coverage akan diperkenalkan yang mencakup biaya penggantian ban jika rusak karena bahaya di jalan. Dengan layanan ini, Mercedes-Benz sekali lagi menambah kenyamanan dan ketenangan pikiran bagi para pelanggannya.

Sejak April 2021, pembelian setiap kendaraan penumpang Mercedes-Benz baru dilengkapi standar 5-year StarService dan 3-year Warranty tanpa batasan kilometer.

Demi keselamatan pelanggan dan seluruh pihak terlibat, pameran Mercedes-Benz STAR EXPO 2021 akan mematuhi protokol kesehatan yang ketat, memberikan peningkatan kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjungnya. (S-4)