All New Honda Civic Raih Rating Keselamatan Lima Bintang ASEAN NCAP

PT Honda Prospect Motor (HPM) pada Senin (1/11), mengumumkan bahwa Honda Civic generasi ke-11 berhasil meraih peringkat bintang 5 dalam tes New Car Assessment Program for Southeast Asia (ASEAN NCAP) terbaru. Dalam tes tersebut, All New Honda Civic memperoleh skor keseluruhan 83,47 dari 120, termasuk uji benturan frontal offset, uji benturan samping dan evaluasi fitur keselamatan.

Model baru ini menerima skor 29,27/32 untuk perlindungan terhadap penumpang dewasa atau Adult Occupant Protection (AOP), 46,72/51 untuk perlindungan penumpang anak-anak atau Child Occupant Protection (COP) dan 19,07/21 untuk Safety Assist Technologies (SAT), dan 8,32/16 untuk Motorcyclist Safety (MS) atau perlindungan terhadap pengendara sepeda motor.

Civic gen 11 memulai debutnya di Asia Tenggara pada Agustus 2021 di Thailand, disusul Singapura dan Indonesia. Hadir dengan sistem bantuan mengemudi canggih Honda, Honda Sensing yang menggunakan wide view camera di bagian depan untuk mendeteksi mobil, sepeda motor, dan pejalan kaki secara efektif. Fitur ini akan memberikan peringatan dan mendukung pengemudi dalam menghindari atau mengurangi risiko tabrakan.

Fungsi Honda Sensing meliputi: Collision Mitigation Braking System (CMBS), Adaptive Cruise Control (ACC) with Low-Speed Follow (LSF), Lane Keeping Assist System (LKAS), Road Departure Mitigation System (RDM), Auto High-Beam (AHB), dan Lead Car Departure Notification System (LCDN).

Civic gen 11 juga dilengkapi berbagai fitur keselamatan canggih yang bervariasi di tiap negara, seperti Honda Lane Watch, Driver Attention Monitor, Multi-angle Rearview Camera, Electric Parking Brake, Auto Brake Hold, Walk-Away Auto Lock, Front Passenger and Rear Seat Belt Reminder.

Honda akan terus menyediakan kendaraan yang aman dan andal serta berupaya untuk mengurangi angka kematian akibat tabrakan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan mobil Honda secara global pada tahun 2050.

Tentang ASEAN NCAP

ASEAN NCAP merupakan tambahan dari program NCAP. Ini bertujuan untuk mengevaluasi standar keselamatan kendaraan, meningkatkan kesadaran konsumen, dan mendorong pasar untuk kendaraan yang lebih aman di kawasan ASEAN. Uji tabrakan ASEAN NCAP dilakukan atas kerja sama ASEAN NCAP dengan Japan Automobile Research Institute (JARI). (S-4)