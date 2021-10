All New Civic dan City Resmi Mengaspal

PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali melakukan penyegaran pada dua jenis produk andalan mereka, Civic RS dan City terbaru ke pasar tanah air. Kedua mobil yang bermain di segmen sedan itu hadir dengan ragam pembaruan baik dari sisi desain, fitur,hingga performa.

Model terbaru All New Honda City dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari para profesional dan orang-orang berjiwa muda dengan gaya hidup dinamis menuju kesuksesan. Selain menampilkan desain yang semakin elegan, All New Honda City juga menawarkan berbagai fitur terkini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan yang mendukung aktivitas dan gaya hidup di perkotaan, sesuai tagline 'Own The City'.

All New Honda City menghadirkan berbagai perubahan pada bagian eksterior, termasuk desain baru yang semakin elegan pada gril depan. Lampu depan All New Honda City kini juga menggunakan Full LED Headlight with LED Daytime Running Light, LED Foglight, dan Door Mirror with LED Turning Signal yang tampil semakin elegan.

Tampilan baru juga tampak pada desain Alloy Wheel 16 inci yang semakin gagah. Sementara pada bagian belakang, All New Honda City juga dilengkapi dengan Rear Combi Lamp with LED Light Bars dan Shark Fin Antenna yang menambah kesan stylish. Sementara Heat Rejecting Green Tinted Glass melengkapi tampilan eksterior All New Honda City yang berfungsi untuk mengurangi suhu panas di dalam kabin.

Dari sisi interior, All New Honda City menggunakan panel dashboard baru dengan warna hitam. Sementara Meter Cluster semakin modern dilengkapi Multi Information LCD Display untuk menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara. Roda kemudi dan Shift Knob dibalut dengan bahan kulit yang menambah kesan premium. Tombol Cruise Control dan Paddle Shift ditanamkan pada setir kemudi untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara.

Dari sisi performa, All New Honda City kini menggunakan mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbaharui untuk menghasilkan tenaga maksimum sebesar 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Mesin yang telah disempurnakan juga didukung sistem transmisi CVT yang baru sehingga lebih bertenaga.

“All New Honda City diciptakan untuk merepresentasikan kesuksesan bagi pemiliknya. Kini, model terbaru All New Honda City menghadirkan berbagai penyegaran tampilan dan fitur untuk menjadi sebuah mini sedan terdepan di kelasnya,” ungkap President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe dalam peluncuran All New Honda Civic dan City secara virtual, Kamis (28/10).

Kehadian Honda City di tanah air diperkirakan sudah sejak 20 tahun lalu. Honda City salah satu model Honda yang selalu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari konsumen di Indonesia sejak kemunculannya.

Kemanan Canggih Honda Sensing

Sedangkan, All New Honda Civic mengusung emblem RS sebagai bagian dari lini Honda yang memiliki tampilan lebih sporty, dan serangkaian fitur canggih yang untuk pertama kalinya hadir di model ini, termasuk teknologi keselamatan canggih Honda Sensing terlengkap di Indonesia. Varian tunggal RS yang merupakan pengembangan khusus untuk varian Honda yang memiliki karakter lebih sporty dalam hal desain maupun performa.

Sebelumnya, varian RS juga diusung model-model populer seperti Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback, Honda Civic Hatchback.

Dari sisi eksterior, All New Honda Civic RS menampilkan perubahan desain total yang lebih sporty dibanding generasi sebelumnya. Desain grille depan baru menyatu dengan Full LED Headlight yang juga dilengkapi dengan LED Daytime Running Light dan LED Turning Signal.

Auto Foldable Door Mirror berwarna hitam dipadukan dengan aerokit eksklusif RS seperti Sporty Aero Trunk Spoiler, 17 inci Sporty Matte Black Alloy Wheels, Shark Fin Antenna, serta gagang pintu mobil dengan aksen hitam semakin mempertegas kesan sporty dari mobil ini. Sementara bagian belakang menampilkan Dual Exhaust Pipe Finisher serta Rear Combi Lamp with LED Light Bars.

Penampilan pada bagian interior juga terlihat semakin menawan dengan berbagai teknologi yang dapat dengan mudah diakses dan dikontrol pada kabin depan. Interactive TFT Meter Cluster with Customized Display Setting kini hadir dengan tampilan full digital yang lebih besar berukuran 10,2 inci.

Pada fitur ini, sebagian besar aktivitas pada mobil akan ditampilkan pada meter cluster, seperti Honda Sensing, sistem navigasi, rear seat reminder, hingga aktivitas lampu indikasi pada kendaraan seperti saat lampu headlight, blinker hazard, dan brake menyala. Pengendara pun dapat memilih dua tampilan untuk tachometer dan speedometer dengan round display atau pun bar graph display sesuai keinginan.

New Honda Civic RS mengusung mesin yang telah mengalami pembaharuan dengan 1.5 liter DOHC i-VTEC Turbo sehingga menghasilkan tenaga maksimum yang lebih besar, 178 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 240 Nm pada 4.500 rpm. Untuk menambah sensasi berkendara yang lebih sporty, tersedia fitur Sport Mode untuk pengaturan performa yang lebih agresif dan didukung fitur Paddle Shift untuk kendali perpindahan transmisi yang lebih sporty. Selain itu, terdapat juga ‘Econ Mode’ untuk pengaturan karakter berkendara yang lebih hemat bahan bakar dan ramahj lingkungan.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy menambahkan, All New Honda Civic RS merupakan sebuah sedan sporty berteknologi @tinggi yang kini hadir dengan lebih banyak fitur canggih dan pertama di kelasnya. Mobil ini didesain untuk konsumen yang memiliki gaya hidup modern dan aktif, pemimpin yang menyukai tantangan dan selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

“Dengan dilengkapi berbagai pembaharuan dan teknologi Honda Sensing yang sudah semakin lengkap, All New Honda Civic RS akan memberikan value for money tinggi bagi konsumen di Indonesia,” kata dia.

Sedangkan, secara harga, dibandingkan dengan model sebelumnya, Billy mengakui memang ada kenaikan. Hal tersebut lantaran Civic RS maupun City berstatus all new model yang cukup banyak mengalami perubahan dan peningkatan.

"Dengan tambahan fitur-fitur, tambahan teknologi yang baru, kami yakin kedua mobil ini dengan harga yang kami bicarakan tadi tetap memiliki value for money yang baik," ujar Billy

Makin unggul, keduanya juga sudah dipasarkan dengan menyesuaikan aturan PPnBM baru berdasarkan emisi gas buang atau carbon tax. Untuk Civic RS dipasarkan Rp567 juta, sementara City Rp355 juta on the road Jakarta.

All New Honda Civic RS menawarkan empat pilihan warna, yaitu Ignite Red Metallic, Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl, dan Platinum White Pearl. Sedangkan All New Honda City menawarkan tiga pilihan warna, yaitu Platinum White Pearl, Meteoroid Gray Metallic (yang tersedia mulai Maret 2022) dan Crystal Black Pearl. (S-4)