Toyota Meluncurkan All New Camry Hybrid Lebih Murah dan Lebih Canggih

DI Sela-sela acara diskusi virtual bertajuk 'TAM Electrification Day 2021' yang digelar pada Jumat (29/10), PT Toyota-Astra Motor (TAM) mengumumkan diluncurkannya New Camry Hybrid. Flagship model dari sedan Toyota ini kini mengaplikasikan teknologi Hybrid generasi ke-4 yang lebih efisien dan rendah emisi.

New Camry hadir dengan tampilan baru serta sejumlah fitur baru yang membuatnya semakin advance dan berkelas. Tampilan tegas nan elegan New Camry Hybrid terpancar mulai dari sisi depan eksteriornya dengan adanya New Astonishing Front Bumper and Grille serta New Striking Silver Alloy Wheel di bagian roda. Di belakang terdapat New Sharp-Edged LED Rear Lamp with Red Reflex Reflector.

Bagian interior New Camry Hybrid menampilkan desain baru, khususnya pada area dashboard dengan adanya New Marvelous Floating Multimedia dan New Extravagant Ornamentation.

New Camry Hybrid juga mengusung teknologi safety u yaitu Toyota Safety Sense 2 (TSS 2) yangmenawarkan beragam fitur mulai dari Pre-Colission System (PCS), Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) with Curve Speed Reduction, Lane Tracing Assist (LTA), hingga Automatic High Beam (AHB) yang semakin memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pelanggan dalam bermobilitas.

Tidak berhenti di situ, New Camry Hybrid juga dilengkapi dengan advance feature terbaru yang menghubungkan mobil dengan seluruh layanan Toyota melalui T Intouch. T Intouch menawarkan pengalaman konektivitas digital kehidupan sehari-hari serta solusi dan manfaat terintegrasi bagi pelanggan yang dapat diakses melalui ponsel cerdas pelanggan.

New Camry Hybrid juga dilengkapi dengan layanan after sales. Pelanggan tidak perlu lagi memikirkan biaya perawatan berkala saat akan memilikinya karena otomatis akan mendapatkan benefit program Gratis Biaya Servis Berkala (Biaya Jasa dan Suku Cadang) hingga servis ke-6 (maksimal 4 tahun/ 50,000 KM mana yang tercapai lebih dahulu). Benefit program ini dapat dinikmati di seluruh jaringan bengkel resmi Toyota di Indonesia.

"Dengan sekian banyak perubahan dan layanan yang lengkap, harga OTR DKI Jakarta dari New Camry Hybrid tetap berada di bawah level 800 juta. Tentu ini merupakan salah satu dampak positif dari peraturan CO2 tax yang baru-baru ini diterapkan oleh Pemerintah. Kami harap, New Camry Hybrid tidak hanya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik kepada pelanggan saat bermobilitas, namun juga dapat menjadi bagian dari upaya bersama kami beserta pelanggan dalam menekan angka CO2 kedepannya," ujar Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy. (S-4)