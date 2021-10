Mercedes-Benz New Sprinter Tawarkan Kustomisasi Kabin Total

PANDEMI covid-19 mengubah seluruh kebiasaan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, termasuk dalam hal mobilitas. Tingginya risiko penularan virus serta banyaknya persyaratan untuk bisa memanfaatkan transportasi publik juga membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Hal itulah yang mendorong PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) untuk memperkenalkan New Mercedes-Benz Sprinter yang menggarisbawahi strategi MBDI di segmen van untuk memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan untuk perjalanan bisnis dan liburan dengan produk yang sangat dapat disesuaikan (customize).

New Sprinter merupakan van niaga berukuran besar yang sangat fleksibel dan dijual dalam kondisi kabin belakang kosong. Pelanggan bebas untuk melengkapi ruang yang ada sesuai kebutuhan. MBDI bekerja sama dengan interior builder terkemuka yang dapat mengerjakan sesuai dengan standar ketat yang ditetapkan oleh prinsipal Mercedes-Benz.

Alhasil kabin Sprinter dapat diubah sesuai keinginan konsumen, mulai dari ambulans, angkutan bandara atau mobil van mewah VIP yang memenuhi impian rumah di atas roda lengkap dengan bar, karaoke, car theater, dapur, kursi pijat, toilet, bahkan tempat tidur. Hampir semua kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi hingga ke detail terakhir.

"Kami sangat antusias untuk mempersembahkan New Sprinter kepada pelanggan kami di Indonesia. Sebagai mobil serba bisa, New Sprinter menawarkan berbagai kebutuhan transportasi komersial maupun mobilitas. Dengan tingkat kustomisasi, fleksibilitas, dan sistem keselamatan baru yang belum pernah ada sebelumnya, New Sprinter mencapai di titik seperti yang ditunjukkan oleh generasi sebelumnya: sekali lagi, New Sprinter ini mengubah ulang segmen van," urai President Director MBDI Choi Duk Jun, dalam acara 'The new Sprinter Media Experience' di Pullman, Vimala Hills Resort, Ciawi, Bogor, Kamis (28/10).

New Sprinter hadir dengan fitur standar yang tinggi, mulai dari LED High Performance, pelek ringan 17 inci, engine start Keyless Go dan Thermotronic Automatic Climate Control. Dengan ketinggian kabin 1,9 meter juga membuat Sprinter menjadi satu-satunya van yang memungkinkan orang untuk berdiri di dalamnya tanpa perlu dimodifikasi.

Hal itu diungkapkan Department Manager Product & Pricing MB Cars & Vans MBDI Aldo Andityra Rais dalam presentasinya. Aldo juga menambahkan bahwa dengan posturnya yang tinggi dan lebar, tentu membuat van ini riskan terhadap terpaan angin dari samping. Oleh karena itu, Mercedes-Benz Sprinter 415 CDI A3 ini dilengkapi fitur Crosswind Assist.

"Saat diterpa angin dari sisi kiri dalam posisi setir lurus, mobil akan bergeser ke kanan. Untuk mengatasi hal itu, sistem akan mengaktifkan rem pada roda bagian kiri agar kendaraan kembali ke posisinya dan tetap berjalan lurus," ujar Aldo kepada Media Indonesia.

Fitur keamanan baru lainnya yaitu Blind Spot Assist yang memperingatkan pengemudi adanya kendaraan lain mendekat dari sisi yang tidak terlihat melalui sinyal peringatan merah di kaca spion luar. Jika pengemudi mengabaikan peringatan ini dan menyalakan lampu sein untuk berpindah jalur, sinyal peringatan akustik juga akan berbunyi.

Untuk urusan mesin, New Sprinter 415 CDI A3 dilengkapi dapur pacu diesel 4 silinder berkapasitas 2.243 cc bertenaga 150 hp pada 3.800 rpm dengan torsi maksimal 330 Nm pada 2.100 rpm dikombinasi transmisi manual 6 percepatan.

New Mercedes-Benz Sprinter ditawarkan dalam empat pilihan warna: Obsidian Black, Tenorite Grey, Arctic White, dan Brilliant Silver, yang dibanderol dengan harga Rp1,03 miliar (off-the-road) dalam kondisi kabin kosong.

"Untuk melengkapi kabin sesuai dengan kebutuhan individual, pelanggan dapat memesannya dengan tambahan biaya mulai dari Rp150 jutaan hingga Rp1,3 miliar," ujar Deputy Director, Marketing Communication MBDI Hari Arifianto.

New Sprinter 415 CDI A3 hadir dengan 2 tahun warranty atau 200.000 kilometer – mana yang tercapai lebih dahulu. (S-4)