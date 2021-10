Pertahankan Harga Jual Xpander dengan Perawatan di Bengkel Resmi

SAAT ini harga jual kembali Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross yang sangat tinggi. Hal ini tentunya membuat para pemilik kendaraan tersebut semakin percaya diri menggunakannya.

Terjaganya depresiasi harga kendaraan Mitsubishi tersebut karena umumnya para konsumen Xpander dan Xpander Cross rajin melakukan perawatan di bengkel resmi untuk memanfaatkan beragam program yang rutin ditawarkan kepada konsumen Mitsubishi Motors.

Alhasil, mobil bekas konsumen yang dijual kembali rata-rata memiliki riwayat yang jelas dan tercatat dalam sistem sehingga pemilik kendaraan memiliki nilai tawar yang bagus. Pasalnya perawatan rutin di bengkel resmi sudah dapat dipastikan dilakukan dengan standar prosedur yang benar.

Perawatan di bengkel resmi juga dikerjakan oleh para mekanik yang sudah terlatih dan bersertifikasi, menggunakan peralatan yang tepat, serta menggunakan genuine parts yang terjamin kualitasnya.

Pembeli juga dengan mudah membuktikan hal tersebut kepada calon pembeli karena dapat melakukan pengecekan di seluruh jaringan bengkel resmi Mitsubishi Motors di seluruh Indonesia, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi.

Oleh karena itu, Head of After Sales Marketing and Promotion Section PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Tegar Adisura mengimbau kepada para pelanggan, khususnya pemilik Xpander series untuk tetap melakukan perawatan di bengkel resmi.

Tegar tidak memungkiri adanya konsumen yang melakukan perawatan di bengkel umum saat masa garansi kendaraan tidak berlaku, karena faktor biaya yang biasa dibilang lebih rendah. Ole karena itu ia mengingatkan adanya berbagai keuntungan yang didapat bila tetap melakukan perawatan di bengel resmi.

P"erawatan kendaraan di diler resmi memiliki berbagai keuntungan seperti histori kendaraan secara berkala tetap tercatat. Apabila ada kerusakan bisa diprediksi terlebih dulu dan mencegah kerusakan lebih parah di kemudian hari," ujarnya.

Selain untuk menjaga kondisi kendaraan agar tetap prima dengan jaminan kualitas pengerjaannya dan penggunaan genuine parts, perawatan di bengkel resmi membuat harga jual kembali yang tetap terjaga dengan baik.

"Bagi yang habis masa garansinya, mulai pertimbangkan datang lagi atau tidak, tapi perlu kami berikan informasi saat ini kami punya program Extended Smart Package. Dengan paket ini kustomer dapat keuntungan lebih baik hemat 27 persen," imbuh Tegar.

Program ini ditujukan untuk Xpander yang sudah semasuki tahun ketiga juga bagi Xpander yang odometernya telah mencapai 50.000km.

"Xpander Extended SMART Package merupakan salah satu bentuk komitmen kami sebagai produsen untuk selalu memberikan produk dan layanan terbaik pada keseluruhan proses kepemilikan kendaraan, ungkap President Director MMKSI Naoya Nakamura bulan lalu.

Program ini, lanjut Nakamura san, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan manfaat optimal kepada konsumen dari sisi layanan purna jual dengan alternatif biaya perawatan kendaraan yang lebih efisien.

Terdapat tiga tipe paket 'Xpander Extended SMART package' yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen: yaitu 2x perawatan berkala berlaku hingga 20.000km/1 tahun, 4x perawatan berkala yang berlaku hingga 40.000km/2 tahun, dan 6x perawatan berkala yang berlaku hingga 60.000km/3 tahun.

Konsumen yang melakukan pembelian 'Xpander Extended SMART package' akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti dan dapat mendapatkan manfaat di seluruh diler resmi kendaraan penumpang Mitsubishi Motors di Indonesia sesuai syarat dan ketentuan berlaku. (S-4)