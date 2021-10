Dyandra Siap Gelar World Superbike di Sirkuit Mandalika

PT Dyandra Media International, Tbk (Dyandra) pada Sabtu (16/10) lalu, melakukan Penandatangan Perjanjian Kerjasama antara PT Fasen Creative Quality (Quad Event) selaku subsidiary Dyandra dengan PT MGPA Nusantara Jaya (MGPA) selaku subsidiary PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk penyelenggaraan event World Superbike (WSBK). Penandatanganan perjanjian ini dilakukan di Kantor ITDC, Kawasan Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Acara tersebut juga dihadiri oleh President Director ITDC Abdulbar M Mansoer, Operation and Business Innovation Director ITDC Arie Prasetyo, Chief Executive Officer PT MGPA Nusantara Jaya Ricky Baheramsjah, Direktur Utama PT Dyandra Media International, Tbk Daswar Marpaung, dan dan Direktur PT Fasen Creative Quality Michael B.A. Sumarijanto..



World Superbike (WSBK)



The Motul FIM Superbike World Championship (WorldSBK) dan The FIM Road Racing World Championship Grand Prix (MotoGP) merupakan sebuah perhelatan akbar event balap motor internasional yang diikuti oleh pembalap-pembalap dan brand motor terkemuka di dunia. Indonesia melalui Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk pertama kalinya akan menggelar kejuaraan ini dan akan menjadi musim final kejuaraan dunia Superbike MOTUL FIM 2021.

Untuk pertama kalinya pula sejak 1997 WSBK hadir kembali dengan putaran final kejuaraan dunia yang akan berlangsung pada 19 – 21 November 2021 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Perhelatan otomotif berskala internasional ini akan menjadi tontonan yang sangat menarik dan diharapkan dapat menjadi penutup musim WSBK yang menakjubkan.

Kembalinya seri WSBK ke Indonesia di tahun ini yang dahulu pernah digelar di Indonesia pada 1994 – 1997 tentu menjadi seri untuk Asia Tenggara yang sangat ditunggu oleh para penggemar WSBK. Ini adalah tonggak sejarah bagi Pertamina Mandalika International Street Circuit sebagai tuan rumah WSBK.



Daswar Marpaung mengungkapkan bahwa merupakan suatu kehormatan dan kebanggan tersendiri bagi Dyandra melalui bisnis unit PT Fasen Creative Quality (Quad Event) telah ditunjuk sebagai pelaksana perhelatan ajang bergengsi WSBK.

Event balap motor internasional ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu dalam menyelenggarakan kejuaraan dunia balap motor, perseroan berharap event ini dapat berjalan sukses dan lancar serta menjadi momentum yang besar bagi industri otomotif dan mengharumkan nama baik Indonesia ke kancah internasional. Perhelatan akbar ini memantapkan Dyandra Group sebagai market leader bisnis industri Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE) di tanah air. (S-4)