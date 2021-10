Auto2000 Digiroom Raih Dua Gelar Digital Marketing Champion 2021 

LAYANAN digital Auto2000 Digiroom berhasil meraih juara bergengsi dalam Indonesia Digital Marketing Champion 2021. Event ini merupakan penghargaan dan kompetisi untuk perusahaan-perusahaan yang berhasil meningkatkan kinerja bisnis melalui keunggulan pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital secara tepat, cerdas dan efisien di bidang marketing dan penjualan.

Tidak tanggung-tanggung, Auto2000 Digiroom meraih dua title sekaligus yaitu di kategori Sales & Distribution, serta sebagai juara umum (Across Category). Penghargaan ini diselenggarakan oleh Majalah SWA dan Business Digest pada 12 Oktober 2021 secara daring dan diberikan langsung oleh Kemal E Gani selaku Group Chief Editor SWA.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Majalah SWA dan Business Digest atas penghargaan ini, tentunya penghargaan ini kami persembahkan juga kepada seluruh AutoFamily yang telah mempercayakan dan menggunakan layanan Auto2000 Digiroom. Kedepannya kami akan terus berinovasi untuk selalu memberikan kemudahan kepada AutoFamily agar dapat mengakses layanan Auto2000 dimanapun dan kapanpun. Sesuai misi kami, to help people enjoy their mobility ” jelas Chief Executive Auto2000 Martogi Siahaan, Jumat (15/10).

Auto2000 Digiroom adalah digital showroom Toyota pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memberikan end-to-end experience pada Auto Family yang mengakes www.auto2000.co.id. Aktivitas pemasaran online ini merupakan solusi sekaligus langkah mendukung kebijakan pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19 dan mengajak masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari dari rumah. (S-4)