Didera Kelangkaan Komponen, HPM berhasil Jual 68.376 Unit Mobil

KELANGKAAN pasokan komponen yang terjadi secara global juga berdampak terhadap produksi Honda di Indonesia terutama di sepanjang Agustus dan September lalu sehingga mengganggu pasokan mobil untuk konsumen. Meskipun demikian, saat ini Honda telah dapat meningkatkan volume produksi secara bertahap dan terus berupaya untuk mempercepat pemenuhan permintaan konsumen.

Gangguan pasokan komponen tersebut berdampak pada produk-produk yang memiliki volume produksi dan permintaan tinggi dari konsumen seperti Honda Brio,HR-V, dan CR-V yang juga berdampak terhadap penjualan retail Honda pada September lalu.

Secara total, Honda mencatat penjualan retail sebanyak 3.362 unit sepanjang September 2021 lalu, dengan kontribusi penjualan terbesar berasal dari Honda City Hatchback RS dengan jumlah 1.053 unit. Sementara Honda Brio terjual sebanyak 1.027 unit, yang terdiri dari Brio Satya sebanyak 811 unit dan Brio RS sebanyak 216 unit.

Model berikutnya adalah HR-V 1.5 L yang terjual sebanyak 690 unit, dan New Honda CR-V sebanyak 175 unit, Mobilio 127 unit, BR-V 125 unit, HR-V 1.8 L 63 unit, New Honda Civic Hatchback RS 60 unit dan New Honda Odyssey sebanyak 22 unit.

Sementara di segmen sedan, All New Honda Accord terjual sebanyak 12 unit dan Civic sebanyak 6 unit. Honda City dan Honda Civic Type R masing-masing terjual sebanyak 1 unit. Secara total, Honda telah membukukan penjualan sebanyak 68.376 unit sejak Januari hingga September 2021, atau naik sebesar 23% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Kami menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada konsumen atas permintaan yang masih tinggi terhadap produk-produk Honda, meskipun saat ini masih terjadi gangguan terhadap pengiriman mobil akibat kelangkaan komponen untuk produksi," ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy, Senin (11/10).

Yusak juga menyampaikan permintaan maaf kepada konsumen yang terpaksa harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan mobil mereka. "Kami akan berupaya untuk sesegera mungkin memenuhi permintaan konsumen Honda yang sudah melakukan pemesanan dalam 1 sampai 2 bulan ke depan," tutupnya. (S-4)