HPM Kembali Gelar Brio Virtual Drift Challenge

PT Honda Prospect Motor (HPM) besama developer game ternama Indonesia, Anantarupa Studios, menghadirkan kembali Brio Virtual Drift Challenge (BVDC) 2, sebuah mobile game yang menantang para pemainnya untuk melakukan slalom dalam waktu tercepat. Diluncurkan pada 7 Oktober 2021 secara virtual, game ini akan menggunakan seluruh tipe Honda Brio, termasuk tipe Honda Brio RS Urbanite yang dapat dipilih oleh para pemain.

Dalam game ini, para pemain akan melakukan atraksi slalom dengan tampilan visual berkualitas tinggi menggunakan Honda Brio pilihannya. Pemain pun dapat berkesempatan untuk mendapatkan poin tambahan yang akan membantu mengurangi perolehan waktu pada akhir permainan.

BVDC 2 kini hadir dengan 21 trek baru yang terbagi dalam 7 latar belakang kota besar di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Banjarmasin dan Medan. Di setiap kota akan tampil tempat ikonik masing-masing kota sehingga pemain akan merasakan sensasi balap yang lebih nyata.

Dalam setiap kota akan terbagi menjadi 3 Mode Slalom yakni Easy Mode, Medium Mode dan Hard Mode. Ketiga mode di setiap kota harus dimainkan secara bertahap untuk dapat melanjutkan ke kota selanjutnya.

Untuk menambah keseruan, Honda akan mengadakan kompetisi BVDC 2 sebanyak 7 seri serta 1 seri akhir. Sepuluh pemain tercepat yang berbeda-beda dari tiap seri akan diadu kembali untuk memperebutkan tempat pertama pada seri akhir.

Setiap serinya akan digelar dengan menggunakan trek khusus yang berbeda-beda dan dapat dimainkan dalam waktu 7 hari. Setiap harinya, satu orang pemain akan mendapatkan 10 kali kesempatan untuk mencapai waktu terbaiknya yang akan tercatat pada leaderboard.

Di setiap seri, 30 peserta dengan catatan waktu tercepat terbaik akan mendapatkan merchandise menarik dari Honda dan 10 peserta teratas akan mendapatkan uang tunai dengan total hadiah bernilai Rp75 juta. Kompetisi ini akan berlangsung dari periode 21 Oktober 2021 – 7 Maret 2022.

"Setelah sukses menghadirkan BVDC tahun lalu, kali ini BVDC 2 hadir dengan rancangan permainan yang lebih menarik secara visual dan cara bermain serta hadiah yang lebih besar. Game ini dihadirkan untuk mempertahankan DNA sporty dari Honda dengan membawa semangat 'Everyone Can Race' kepada lebih banyak orang di Indonesia dengan kompetisi yang lebih seru dan menantang. Kami berharap, game serta kompetisi ini juga mendapatkan antusiasme yang besar dari para gamer." ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Brio Virtual Drift Challenge 2 dapat diunduh melalui smartphone berbasis Android melalui Google Play atau smartphone berbasis iOS melalui App Store. Selama tahun 2021, Honda secara konsisten menyelenggarakan aktivitas yang memanfaatkan platform digital seperti Honda City Hatch Art dan Honda Racing Simulator Championship yang sedang berlangsung. (S-4)