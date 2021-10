Honda Incar Luar Angkasa Sebagai Ruang Eksplporasi Baru 

HONDA Motor Co Ltd memperkenalkan pengembangan teknologi yang sedang dikejar untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Honda di area baru sambil memanfaatkan teknologi utamanya. Arah ini terkait dengan visi Honda 2030 untuk melayani orang-orang di seluruh dunia dengan 'kesenangan mengembangkan potensi hidup mereka'.

Honda R&D Co Ltd mengambil peran utama dalam penelitian dan pengembangan teknologi Honda untuk melakukan penelitian luar biasa terhadap teknologi yang akan membawa nilai baru bagi orang-orang dengan memperluas potensi mobilitas ke tiga dimensi, kemudian empat dimensi yang menentang batasan ruang dan waktu, dan akhirnya ke luar angkasa.

Inisiatif baru ini dimungkinkan oleh teknologi utama yang telah dikumpulkan Honda hingga saat ini, termasuk teknologi di bidang pembakaran, elektrifikasi, kontrol, dan robotika. Honda akan berusaha untuk mewujudkan kesenangan dalam mengembangkan potensi kehidupan masyarakat di area baru selain area bisnis yang sudah ada, seperti Pesawat Honda eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) yang dikembangkan memanfaatkan berbagai teknologi utama Honda agar lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang.

Honda eVTOL memiliki fitur keselamatan pada tingkatan setara dengan pesawat penumpang komersial yang diwujudkan dengan strukturnya yang sederhana dan memungkinkan Honda eVTOL untuk lepas landas dan mendarat di tengah kota tanpa menimbulkan masalah kebisingan.

Honda juga akan mengembangkan Robot Avatar untuk memperluas jangkauan kemampuan manusia secara virtual tanpa batasan waktu dan tempat ataupun ruang. Robot Avatar Honda akan dilengkapi multi-finger hand, dengan kemampuan untuk mengambil benda kecil dengan ujung jari dengan hati-hati, sekaligus memiliki kekuatan untuk membuka tutup benda yang rapat.

Bertujuan untuk menerapkan Robot Avatar Honda ke dalam penggunaan praktis di tahun 2030-an, Honda mengejar pengembangan dengan melakukan pengujian demonstrasi teknologi sebelum akhir tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2024.

Honda juga memulai inisiatif untuk mengupayakan perluasan aktivitas dan pengembangan manusia di bulan. Honda bersama Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sedang melakukan penelitian bersama untuk berkontribusi pada berbagai aktivitas manusia di permukaan bulan.

Selain itu, terdapat robot yang dikendalikan dari jarak jauh di permukaan bulan untuk mengurangi risiko yang akan dialami astronot dan memungkinkan orang untuk menikmati pengalaman berada di bulan dari bumi secara virtual. Honda juga sedang mengerjakan pengembangan roket kecil yang diprakarsai oleh proposal para insinyur muda Honda yang ingin membangun roket kecil dengan memanfaatkan teknologi utama.

"Semua inisiatif yang kami perkenalkan saat ini adalah untuk tantangan yang diambil Honda di area baru. Melalui penciptaan mobilitas baru, Honda akan terus berusaha untuk mengubah nilai yang diberikan orang pada mobilitas dan membuat perubahan positif bagi masyarakat," ujar President and Representative Director of Honda R&D Co Ltd Keiji Ohtsu, Rabu (6/10). (S-4)