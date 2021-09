Royal Enfield One Ride 2021 Serentak Digelar di Seluruh Dunia

JENAMA sepeda motor tertua di dunia Royal Enfield, menggelar marquee ride globalnya pada Minggu (26/9) yang merayakan semangat berkendara sepeda motor - Royal Enfield One Ride. Kegiatan ini mengajak para penggemar sepeda motor dan pengendara Royal Enfield di seluruh dunia untuk datang dan berkendara sebagai satu kesatuan, merayakan persahabatan dan persaudaraan.

One Ride edisi ke-10 diselenggarakan di 35 negara selama hari penuh pada 26 September 2021, dengan protokol kesehatan ketat. Tahun ini Royal Enfield mendukung penerapan praktik Perjalanan Bertanggung Jawab oleh komunitas pengendara, dalam upaya mewujudkan semangat #LeaveEveryPlaceBetter.

Kampanye perubahan perilaku pun diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran dan menyemangati para pengendara untuk - membawa kembali sampah mereka sendiri, mendukung komunitas dan usaha lokal, serta menghindari penggunaan plastik sekali pakai selama perjalanan.

Business Head Royal Enfield Asia Pasifik Vimal Sumbly menyampaikan, Royal Enfield dengan warisan 120 tahun selalu memupuk semangat pure motorcycling melalui petualangan, perjalanan, dan eksplorasi. Budaya leisure riding ditumbuhkan melalui beberapa aktivitas serta pengalaman yang dihadirkan oleh program Rides and Events.

"Bagi kami, One Ride bukan sekedar marquee ride, tetapi merupakan sebuah perayaan semangat bersepeda motor bersama komunitas kami yang terus berkembang. Pada 2019, One Ride dilaksanakan di 30 lokasi dengan lebih dari 2.000 pengendara dari Thailand, Indonesia, Australia, Korea, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Singapura yang ikut berpartisipasi. Kami dengan cepat menumbuhkan komunitas leisure riding di seluruh dunia dan membawa kembali sensasi pure motorcycling. Kami yakin bahwa tahun ini, kami akan membuat One Ride lebih sukses dengan komunitas setia kami dan semangat bersama untuk berkendara," beber Vimal, Minggu (26/9).

Di kawasan Asia Pasifik, Royal Enfield selalu mendukung praktik berkendara yang berkelanjutan dengan upaya memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Sebagai bagian dari Misi Sosial Royal Enfield, dukungan penanganan dampak covid-19 dilakukan di pasar APAC melalui kegiatan seperti distribusi makanan, dana bantuan, dan kegiatan peningkatan kesadaran.

Di Thailand, Royal Enfield mengadakan acara pembagian sembako untuk masyarakat kurang mampu di Wat Sangwet dan Pakkret, panti asuhan anak-anak penyandang disabilitas yang terletak di Bangkok dan provinsi Nonthaburi, sedangkan di Jakarta, Bandung dan Bogor, digelar layanan dapur gratis bagi para tunawisma. Di Australia, Royal Enfield bekerja sama dengan Food Bank Australia untuk mendistribusikan lebih dari 8.000 paket makanan.

"Kami juga menyelenggarakan banyak aktivitas berkendara dengan nilai-nilai postif yang meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang relevan secara lokal," imbuh Vimal.

One Ride 2021 diselenggarakan di lebih dari 400 kota di India, dan 35 negara secara global termasuk Thailand, Indonesia, Australia, Korea, Jepang, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja Argentina, Columbia, Spanyol, Meksiko, Peru, Chili, Inggris , Ekuador, Prancis, Uruguay, Costa Rica, Spanyol, Brasil, Dubai, Prancis, Italia, dan Jerman. Para penggemar dapat bergabung dengan One Ride atau mengadakan perjalanan dengan mengunjungi situs resmi Royal Enfield. (S-4)