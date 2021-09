IMX 2021 Limitless Janjikan Acara Lebih Meriah dan Seru

MENJELANG perhelatan Indonesia Modification Expo (IMX) 2021 yang akan digelar 2 Oktober 2021, panitia penyelenggara menyatakan kesiapan acara tersebut sudah mencapai 85%. Pergelaran ke-4 IMX ini terus berupaya menyajikan konten edukasi dan menghibur untuk para petrolhead.

Dengan konsep penuh terobosan membawa tema Limitless – All Virtual, IMX kali ini menghadirkan sajian aktivasi serba virtual sebagai langkah alternatif menggeliatkan industri otomotif dan aftermarket Indonesia.

Sejumlah konten menarik akan berlangsung selama durasi 3 jam di virtual stage IMX, dimulai pukul 13:00-16:00 WIB. Sajian menarik khas IMX seperti peluncuran produk-produk aftermarket terbaru, jasa modifikasi, deretan modifikasi terbaik di Indonesia dalam NMAA Top 50, hingga pengundian unit Supergiveaway Honda Integra DA5 dari Garasi Drift, hadir memadati rangkaian acara.

Konsep Limitless - All Virtual dimudahkan dengan hadirnya virtual tour 360 'IMX Cyber Lobby' yang memudahkan audience untuk mendapatkan informasi terkait IMX 2021. Cukup mengakses halaman website www.indonesiamodificationexpo.com, audiens bisa melihat sejumlah program kreatif IMX 2021 dengan cara terkini.

"Melalui berbagai program IMX kami harapkan seluruh audience mendapatkan experience menarik selama IMX 2021 dihadirkan, bahkan beberapa program seperti NMAA Top 50 Virtual dapat diakses secara gratis. Hanya khusus bagi yang sudah membeli tiket virtual IMX 2021 bisa mengakses Virtual Stage IMX dan tentunya berkesempatan mendapat mobil supergiveaway Honda Integra DA5," jelas IMX Project Director Andre Mulyadi.

Kali ini penyelenggara menghadirkan beberapa opsi tiket virtual termasuk tiket bundling yang sudah termasuk dengan limited merchandise IMX. Setiap petrolhead yang sudah mengantongi tiket online sekaligus mendapat tautan unik yang bisa dipakai untuk menonton IMX 2021, dimana saja melalui gadget serta berhak mendapatkan kesempatan mendapatkan Honda Integra Supergiveaway IMX 2021.



IMX Supporting Content

Live Modz 2021: Pertarungan kreativitas modifikasi 3 YouTuber otomotif (Fitra Eri, MotoMobi, dan Ridwan Hanif) dalam memodifikasi unit Suzuki Katana

PowerAce Digimodz: Kompetisi digital modification motor roda tiga listrik besutan Power Ace yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian dan PT Dharma Poly Metal. Kegiatan ini memperebutkan piala Menteri Perindustrian RI.

Carsome X RawtypeRiot: Merek streetwear Rawtype Riot akan segera meluncurkan edisi spesial mobil Nostalgic Series Honda Civic SB3 dan SB4 berkat kolaborasi dengan platform jual beli mobil Carsome Indonesia. Tak ketinggalan sederet produk aftermarket berupa perawatan mesin dari STP Indonesia, ban dari Yokohama Indonesia, dan pelek berdesain ikonis dari Enkei Tuning.

NMAA Top 50: Deretan mobil modifikasi terbaik di Indonesia turut dihadirkan melalui 360 Virtual Tour yang dapat diakses melalui website resmi IMX. Juri NMAA TOP 50 akan mengumumkan peraih titel 'The Ultimate' dari 50 mobil tersebut.

Kegiatan diklaim lebih seru dengan beberapa IMX Exclusive Release, seperti Honda City Hatchback Never Too Lavish X Pengepul Mobil, peluncuran produk terbaru KARMA Body Kit X Belkote, dan perkenalan brand after market RH Performance dari Ridwan Hanif berupa velg dan bodykit.

Yang paling dinanti yaitu mobil supergiveaway Honda Integra DA5 lansiran 1994 hasil modifikasi Garasi Drift dan Musa Tjahjono dari West Coast Customs yang dilengkapi pelek aftermarket DNZ Wheels Groza 17 inci. (S-4)