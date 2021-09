HPM Gelar Debut Perdana Global All New Honda BR-V

PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar debut perdana dunia All New Honda BR-V generasi kedua yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (21/9). BR-V Gen II hadir dengan tampilan yang benar-benar baru serta fitur-fitur dan berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

BR-V generasi kedua ini merupakan versi produksi dari konsep New 7 Seater eXcitement (N7X) yang sudah diperkenalkan dan dipamerkan secara roadshow beberapa bulan silam. Dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Tampilan

Dari sisi depan, All New Honda BR-V memiliki tampilan yang agresif dan sporty layaknya sebuah SUV kelas atas yang menampilkan desain baru LED Headlamp plus LED Daytime Running Light yang menyatu dengan gril depan.

Pada sisi belakang, All New Honda BR-V juga mengusung desain baru pada Rear Combi Lamp yang dilengkapi dengan LED Light Bars dirancang menyatu dengan garis bodi. Sementara kesan tangguh dari sebuah SUV semakin kuat dengan desain pelek baru berukuran 17 inci.

Kenyamanan

Bagian kokpit dirancang untuk memberikan ruang yang nyaman dan lapang bagi pengemudi dan penumpang, dilengkapi dengan Console Armrest di bangku baris pertama dan kedua. Ada juga Power Outlet 12 volt untuk mobile phone charger di area konsol depan, di kursi baris kedua dan ketiga.

Bagian dasbor terdapat layar displai 4,2 inci untuk menampilkan berbagai informasi seperti fungsi Honda Sensing, rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh perjalanan dan sisa bahan bakar, yang dipadukan dengan sistem audio video baru dengan layar sentuh 7 inci lengkap dengan fungsi Smartphone Connection dan Hands-Free Telephone.

Kabin semakin fleksibel dan fungsional dengan adanya penyimpanan benda-benda kecil, tempat cangkir di area konsol, pelindung matahari dengan kaca rias dan lampu, kompartemen penyimpanan dengan banyak kantong di belakang kursi penumpang depan, 8 tempat botol air dan kursi baris ketiga yang dapat dilipat hingga 50/50.

Performa

All New Honda BR-V mengusung mesin 1.5L DOHC i-VTEC bertenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Mesin yang telah mengalami penyempurnaan ini didukung transmisi CVT baru sehingga lebih efisien, bertenaga sekaligus ramah lingkungan sesuai standar EURO 4.

Fitur baru

All New Honda BR-V juga dilengkapi fitur canggih, seperti Remote Engine Start: untuk menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum masuk ke dalam kendaraan, Walk-Away Auto Lock: untuk mengunci pintu secara otomatis saat pengemudi telah berjalan minimal 2 meter dari mobil, Honda LaneWatch: yang memberikan pengemudi pandangan yang lebih luas dari area blind spot, Smart Entry System: untuk mempermudah masuk ke dalam kendaraan tanpa menggunakan kunci dan Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal: dimana spion dapat menutup otomatis ketika mobil terkunci.

Fitur Keselamatan

All New Honda BR-V kini dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda Sensing yang terdiri dari:

- Lead Car Departure Notification System (LCDN) untuk menginformasikan pengemudi saat kendaraan berhenti dan kendaraan di depannya mulai menjauh

- Collision Mitigation Brake System (CMBS) untuk membantu ketika terdapat kemungkinan kendaraan berbenturan dengan kendaraan lain atau pejalan kaki yang terdeteksi di depan. CMBS didesain untuk memberi tanda atau peringatan ketika potensi berbenturan dapat terjadi, dan membantu mengurangi kecepatan kendaraan untuk mengurangi dampak benturan yang tidak terhindarkan.

- Lane Keeping Assist System (LKAS) yang membantu kemudi untuk menjaga kendaraan tetap berada pada jalur yang terdeteksi dan memberikan getaran dan visual jika kendaraan terdeteksi keluar dari jalur.

- Road Departure Mitigation (RDM) untuk memberikan peringatan dan jika diperlukan melakukan koreksi secara otomatis pada roda kemudi apabila pengendara keluar dari jalur agar kembali ke jalur yang benar.

- Adaptive Cruise Control (ACC) menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan, membantu mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan Anda tanpa harus menginjak rem atau gas apabila kendaraan yang terdeteksi berhenti.

- Auto-High Beam yang secara intuitif akan berganti antara lampu besar dan lampu normal tergantung pada situasi jalan.

VARIAN dan KELENGKAPAN

All New Honda BR-V S M/T

All New Honda BR-V S M/T dilengkapi sistem audio video dengan layar sentuh 7 inci yang telah dilengkapi Smartphone Connection, 1st Row Accessories Power Outlet, Hill Start Assist (HSA), Vehicle Stability Assist (VSA), Side Airbags dan Parking Sensor.

Varian ini juga menawarkan fitur yang sudah ada sebelumnya seperti Power Retractable Mirror, ECO Indicator, Digital A/C, G-CON + ACETM with Side Impact Beam, Dual Front SRS Airbags, Driver Seatbelt Reminder, ABS + EBD, ISOFIX + Tether, Keyless Entry, Immobilizer, Alarm System, dan Pretensioner with Load Limiter Seatbelt.

All New Honda BR-V E CVT & M/T

All New Honda BR-V E (CVT & M/T) hadir dengan seluruh fitur di All New Honda BR-V S M/T dengan penambahan pada LED foglight dan fitur Smart Entry System, Walk-Away Auto Lock, TFT Meter, 1st Row Armrest Console, 2nd Row Accessories Power Outlet, Seatbelt Adjuster, Alloy Wheels 16 inci, Rear A/C Double Blower dan Remote Engine Start yang tersedia pada transmisi CVT.

All New Honda BR-V Prestige CVT

All New Honda BR-V Prestige CVT hadir dengan seluruh fitur di All New Honda BR-V E (CVT & M/T), ditambah dengan Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal, Alloy Wheel 17 inci, 2nd Row Armrest Console, dan 3rd Row Accessories Power Outlet serta Front Passenger Seatbelt Reminder. Penggunaan lapisan berbahan kulit pada All New Honda BR-V juga telah ditambahkan di dalam kabin, termasuk pada sandaran tangan dan sisi pintu serta panel dashbor.

All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda Sensing

Varian tertinggi dari All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda Sensing hadir dengan seluruh fitur di All New Honda BR-V Prestige CVT, ditambah dengan fitur Honda Sensing, sistem audio video dengan layar sentuh 7 inci yang dilengkapi fungsi Smartphone Connection dan Hands-Free Telephone.

All New Honda BR-V hadir dengan 5 pilihan warna, Premium Opal White Pearl, yang merupakan warna baru, Taffeta White, Lunar Silver Metallic, Modern Steel Metallic, dan Crystal Black Pearl. (S-4)