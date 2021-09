PT Garuda Mataram Motor Luncurkan The New Audi RS 4 Avant

AGEN Pemegang Merek Audi di Indonesia, PT Garuda Mataram Motor (GMM) secara resmi memperkenalkan The New Audi RS 4 Avant sebagai sebuah station wagon paling bertenaga dengan tampilan semakin sporty yang menegaskan kemampuan di balik kap mesinnya.

'Shooting brake' sporty ini ditenagai mesin V6 2,9 liter TFSI Twin-Turbo yang mampu menyalurkan tenaga hingga 450 PS dengan torsi 'raksasa' 600 Nm mulai 1.900 hingga 5.000 rpm. Alhasil untuk berakselerasi 0 – 100 km/jam hanya dalam 4,1 detik!. Limpahan output dari mesin 2.9 liter TFSI ini diteruskan ke sistem penggerak empat roda permanen Quattro yang dimiliki Audi melalui transmisi otomatis 8-speed tiptronic.

Tidak hanya itu. Mesin ini juga menghasilkan efisiensi yang istimewa. Berdasarkan hasil pengujian WLTP terbaru, konsumsi bahan bakar hingga 10,8 km/liter dengan emisi CO2 mencapai 211 gr/km. Angka konsumsi bahan bakar ini lebih rendah 17 persen dibandingkan model sebelumnya.

Desain eksterior berotot

Bagian depan The New Audi RS 4 Avant memiliki desain benar-benar baru yang membedakannya dengan varian A4 Avant. Singleframe Grille berstruktur sarang lebah khas model-model RS. Yang menarik, Singelframe Grille dirancang tanpa bingkai untuk memberikan tampilan yang bersih.

Bentuk lampu depan berteknologi Matrix LED The New Audi RS 4 Avant mendapatkan perubahan desain dengan bezel berwarna gelap. Elemen berwarna hitam di kedua sisi lampu depan mempertegas kesan lebih lebar. Sedangkan bagian fender depan dan belakang dibuat lebih lebar 30 mm dibandingkan dengan Audi A4 Avant.

Aksen warna hitam pada ambang jendela, bingkai kaca depan dan belakang, rumah kaca spion berbalut aksen karbon serta roof-rail hitam membuat tampilannya semakin sporty. Semakin serasi dengan adanya spoiler di atas kaca belakang serta diffuser yang diapit dua pipa pembuangan. Sistem knalpot sport RS oval berbalut warna hitam pada ujungnya menghadirkan suara yang sangat sporty.

The New Audi RS 4 Avant dibekali pelek standar forged alloy 10-spoke 19 inci berbalut ban 265/35 R19. Tersedia opsi pelek forged alloy 20 inci model 5-arm flag style berbalut warna Glossy Anthracite Black, atau pelek fully milled alloy 5-arm peak style Matte Bronze, yang semuanya berbalut ban 275/30 R20. Tampilannya semakin keren dengan kehadiran kaliper rem berwarna merah atau opsi rem keramik RS dengan kaliper merah atau Anthracite Gray.

Ada delapan pilihan warna eksterior untuk The New Audi RS 4 Avant, yaitu Tango Red Metallic, Turbo Blue, Daytona Gray Pearl Effect, Navarra Blue Metallic, Sonoma Green Metallic, Glacier White Metallic, Nardo Gray dan Mythos Black Metallic.

Interior serba gelap dan sporty

Bagian interior menawarkan balutan warna hitam untuk mempertegas kesan sporty. Desain dengan garis-garis horizontal yang ditampilkan lubang ventilasi udara di dashboard hingga instrument panel menciptakan kesan ruang kabin yang lebih lapang.

Sentuhan 'aluminium race' Anthracite menjadi aksen standar di dalam kabin The New Audi RS 4 Avant. Ada pula pilihan aksen dekoratif lainnya yaitu Carbon Twill atau Black Piano Lacquer yang eksklusif. Lingkar kemudi sport berbalut kulit, 3-spoke flat-bottomed dengan tombol 'RS MODE' di bagian bawah dan paddle shift membuatnya semakin eksklusif.

Konsumen di Indonesia juga memiliki opsi untuk memilih paket styling RS dengan sentuhan warna merah di interior, seperti pada bagian tepi sabuk keselamatan, karpet hitam dengan jahitan warna crescendo red dan pilihan lainnya.

Di bagian tengah dashboard terdapat layar sentuh MMI berukuran 10.1 inci yang memiliki sistem operasi terbaru yang mengambil alih fungsi tombol tekan putar yang sebelumnya berada konsol tengah. Pengemudi juga bisa mengetahui suhu komponen sistem penggerak, g-force maksimum, dan informasi mengenai tekanan dan suhu ban dari monitor ini.

Untuk memilih gaya pengemudian sporty yang sesuai dengan karakter The New Audi RS 4 Avant, pengemudi dapat memilih dua mode RS1 dan RS2 yang telah diatur melalui Audi drive select hanya dengan menekan tombol “RS MODE” yang ada pada bagian bawah lingkat kemudi flat-bottomed. Tombol ini akan secara otomatis membuka layar khusus RS pada tampilan Audi Virtual Cockpit Plus.

New Audi RS 4 Avant dipasarkan di Indonesia dengan harga Rp2,799 miliar (on–the-road) Jakarta. (S-4)