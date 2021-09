MG Rilis Harga Resmi SUV Terbaru New ZS

MG Motor Indonesia resmi meluncukrkan New MG ZS pada Kamis (9/9) lalu. SUV kompak ini telah mendapat sejumlah pengembangan yang meliputi desain penuh gaya dan fitur berteknologi untuk pengalaman berkendara yang lebih aman dan nyaman, menjadikan New MG ZS sebagai salah satu facelift terbaik dan tersukses dari MG worldwide.

Kesuksesan MG di pasar global

Secara global, MG ZS telah meraup kesuksesan di benua lain. Di Chile, kehadiran MG ZS berhasil mencapai posisi nomor 1 sebagai SUV terlaris dengan market share 3,9%, sementara di Australia angka penjualan meningkat berlipat secara fantastis hingga 446,2% per Agustus 2021. Di i Asia, tepatnya di Thailand, New MG ZS berhasil menarik 3.000 pemesanan hanya dalam sebulan sejak diluncurkan pertama kali. Sedangkan di Asia Tenggara, penerimaan MG di Indonesia merupakan prestasi tersendiri.

Meskipun belum merilis harga resmi, ratusan konsumen telah menunjukkan ketertarikannya dan bahkan banyak dari mereka telah melakukan pre-booking yang membuat MG Motor Indonesia kian optimistis akan penerimaan SUV baru ini di masyarakat pecinta otomotif Tanah Air.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengungkapkan, dengan redefined expectations sebagai landasannya, perusahaannya yakin persepsi konsumen mengenai SUV yang bernilai tinggi akan berubah dengan kehadiran New MG ZS.

Satu hal yang masih menjadi penantian para penggemarnya di Indonesia adalah pengumuman harga resminya yang akan semakin mengukuhkan nilainya sebagai kendaraan SUV yang mampu mencerminkan the Amazing Style of You.

"Perpaduan Nilai Tinggi dan Harga Kompetitif Kualitas Brit Dynamic pada New MG ZS semakin terasa nyata dengan kombinasi stylish design, comfort feature, dan best-in-class safety yang dibungkus dengan harga sangat terjangkau dan kompetitif, mulai dari Rp269.800.000 New MG ZS sudah bisa dibawa pulang oleh konsumen," papar Arief, Rabu (15/9).

New MG ZS ditawarkan dalam tiga varian yaitu Activate, Ignite, hingga yang tertinggi, Magnify, New MG ZS juga tersedia dalam empat ragam warna yang begitu amazing dari Scarlet Red, Arctic White, Silver Metallic, hingga Black Knight.

New MG ZS Activate dibanderol dengan harga on the road Jakarta senilai Rp269,8 juta, sedangkan New MG ZS Ignite dibanderol Rp289,8 juta, sementara varian tertinggi New MG ZS Magnify dipasarkan dengan banderol harga Rp309,8 juta.

Penambahan fitur

New MG ZS terlihat segar dengan kehadiran grille Exclusive High-gloss yang baru dipadu logo oktagonal MG yang ikonik dan klasik. Tampilannya kian modern dengan hadirnya LED projector headlights yang mendukung pencahayaan lebih baik di jalan raya.

Kabinnya semakin praktis dengan adanya 6-way adjustable driver’s seat, EPB (electronic parking brake), dan EBA (electronic brake assist) yang hanya membutuhkan sentuhan satu jari dikombinasi dengan kehadiran CVT 8-speed automatic transmission untuk perpindahan gigi yang lebih halus.

Fitur 360° omni directional camera mampu membuat siapa saja menjadi pengendara terbaik di kondisi jalan apapun. Kehadiran 6-point airbags, Hill-Start Assist, Hill-Descent Control memungkinkan pengemudi dan penumpang suatu pengalaman berkendara yang aman.

New MG ZS dibekeli electric IMAX panoramic sunroof terbentang luas menyajikan pemandangan langit biru di angkasa. Soft-touch leather yang melapisi seluruh permukaan dashboard dan front armrest baru semakin menambah kesan mewah.

Sistem infotainment-nya kini telah diperbesar dari generasi sebelumnya menjadi 10.1 inci, sama halnya dengan instrument cluster yang kini tampil sepenuhnya digital untuk suasana futuristik dengan ukuran 7 inci. Bahkan kualitas udara di dalam kabin kini ditingkatkan dengan PM 2.5 Filter Air Purifying System yang kini dihadirkan untuk pengalaman berkendara yang lebih menyegarkan. (S-4)