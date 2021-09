Honda Maksimalkan Produksi di Tengah Gangguan Pasokan Komponen

PT Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan bahwa gangguan pasokan komponen yang terjadi secara global telah mempengaruhi penjualan mobil Honda. Meskipun demikian HPM berhasil mencatatkan penjualan ritel sebanyak 7.341 unit sepanjang Agustus 2021 lalu. Saat ini Honda melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan produksi demi memenuhi permintaan konsumen.

Menurut Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy, secara umum penjualan Honda pada Agustus lebih rendah dibanding bulan sebelumnya akibat gangguan pasokan komponen yang mempengaruhi aktivitas produksi Honda di Indonesia, terutama untuk model-model yang memiliki volume produksi tinggi seperti Honda Brio dan Honda Mobilio.

"Saat ini, kami terus memonitor perkembangan kondisi ini sambil memaksimalkan produksi dengan komponen yang tersedia untuk dapat secepat-cepatnya memenuhi permintaan konsumen yang saat ini masih cukup tinggi," imbuh Yusak Billy dalam siaran resminya, Rabu (15/9).

Kontribusi penjualan terbesar Honda sepanjang Agustus berasal dari Honda Brio dengan angka penjualan 2.875 unit, yang terdiri dari Brio Satya sebanyak 1,216 unit dan Brio RS sebanyak 1,659 unit. Hingga Agustus lalu, kedua model tersebut masih dapat menjaga posisinya sebagai market leader di kelasnya masing-masing.

Selain Brio, penyumbang terbesar terhadap penjualan Honda adalah HR-V 1.5 L yang terjual sebanyak 1,768 unit, City Hatchback RS sebanyak 912 unit dan New Honda CR-V sebanyak 705 unit. Sementara, Mobilio terjual sebanyak 587 unit, BR-V 217 unit, HR-V 1.8 L 145 unit, New Honda Civic Hatchback RS 69 unit, New Honda Odyssey 24 unit, dan Jazz sebanyak 1 unit. Sedangkan di segmen sedan, All New Honda Accord terjual 29 unit dan Civic sebanyak 9 unit.

Secara total, penjualan Honda sejak Januari hingga Agustus 2021 mencapai 65.014 unit, atau naik sebesar 31% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Program penjualan September

Untuk mempertahankan permintaan konsumen, pada September ini Honda kembali menawarkan program penjualan bertajuk 'Beli Honda Pasti Untung'. Dalam program ini para konsumen akan mendapatkan beragam keuntungan mulai dari additional value hingga bebas biaya perawatan.

Bonus berupa gratis biaya perawatan berkala (Jasa + parts s/d 50.000 km atau 4 tahun) khusus untuk pembelian Mobilio, BR-V, New Honda CR-V dan City Hatchback RS. Khusus bagi pelanggan setia, tenaga pengajar, dan tenaga medis yang melakukan pembelian New Honda Brio & Honda HR-V juga akan mendapatkan bonus berupa gratis biaya perawatan berkala (Jasa + parts s/d 50.000 km atau 4 tahun).

Selain itu, Honda juga memberikan Promo Ceria khusus untuk pembelian Mobilio, dan Honda BR-V hingga Rp4 juta. Kemudahan juga diberikan kepada perusahaan atau karyawan yang menggunakan fasilitas Car Ownership Program (COP) yang ingin melakukan pembelian, akan mendapatkan Fleet Sales Package hingga Rp15 juta untuk pembelian mobil Civic Turbo dan Accord. (S-4)