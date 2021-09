Empat Produsen Motor Gabung Program Baterai Tukar Pakai 

SEBAGAI kelanjutan dari penandatanganan Surat Penawaran (Letter of Intent) di awal Maret lalu, Piaggio Group (PIA.MI), Honda Motor Co Ltd, KTM AG dan Yamaha Motor Co Ltd, secara resmi menandatangani perjanjian dalam pembuatan SBMC (Swappable Batteries Motorcycle Consortium) atau Konsorsium Baterai Sepeda Motor yang dapat ditukar.

Para anggota pendiri konsorsium yakin bahwa ketersediaan baterai yang dikembangkan secara bersama yang dapat saling bertukar adalah kunci untuk pengembangan elektromobilitas yang lebih berkelanjutan dalam konteks kebijakan iklim internasional.

Perjanjian dalam pembuatan SBMC ini merupakan solusi dari masalah utama sepeda motor listrik yaitu terbatasnya jarak tempuh, lamanya waktu pengisian ulang daya, infrastruktur, dan biaya yang akan dikeluarkan.

Ada empat tujuan yang akan dicapai dalam kerja sama ini yaitu, pengembangan spesifikasi teknis yang umum pada sistem baterai yang dapat ditukar, konfirmasi penggunaan secara umum sistem baterai, membuat dan mempromosikan standar konsorsium yang berada dalam standarisasi badan Eropa dan Internasional, serta ekspansi penggunaan spesifikasi umum konsorsium hingga tahap global.

Saat ini, ketersediaan dan desain stasiun pengisian daya masih bervariasi antar negara dan informasi yang tersedia masih sangat terbatas bagi end user. Konsorsium akan terlibat dalam menciptakan standar teknis internasional serta mendorong para pembuat keputusan dalam pengembangan dan penyebaran infrastruktur pengisian daya untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik ringan.

Konsorsium juga sepakat membuka pintu kepada pihak-pihak yang tertarik untuk bergabung bersama SBMC dengan menghubungi salah satu dari anggota pendiri terkait informasi lebih lanjut.

Kepala Strategi dan Produk Piaggio Group Michele Colaninno menyatakan, mobilitas perkotaan sedang melalui masa transisi yang menantang menuju elektrifikasi. Langkah ini membuat sepeda motor akan terus memainkan peran penting dalam konteks perkotaan.

"Baterai yang dapat ditukar memberikan jawaban yang tepat untuk mempercepat waktu pengisian ulang kendaraan yang menawarkan pilihan tambahan yang berharga bagi pengguna," imbuh Colaninno, Senin (13/9).

Hal senada diungkapkan Chief Officer, Motorcycle Operations, Honda Motor Co Ltd Yoshishige Nomura. " Dalam Konsorsium yang telah kami buat, anggota pendiri dari industri sepeda motor dan pemangku kepentingan lainnya akan bekerja sama dalam menuju standarisasi baterai yang dapat ditukar, sistem pengisian daya, dan infrastruktur sekitarnya untuk menciptakan lingkungan bagi penggunaannya," imbuh Nomura san.

CEO Piere Mobility AG Stefan Pierer menambahkan, "Bersama dengan mitra kami, kami akan bekerja untuk menghadirkan sistem baterai yang dapat ditukar untuk kendaraan bertegangan rendah (48V) hingga kapasitas 11kW, berdasarkan standar teknis internasional."

"Kami di Yamaha Motor yakin bahwa melalui inisiatif ini, kami dapat membantu menyatukan spesifikasi dan standar teknis yang berbeda dan berkontribusi untuk memaksimalkan manfaat tenaga listrik bagi customer di seluruh dunia," ujar Senior Executive Officer, Chief General Manager of Land Mobility Business Operations, Yamaha Motor Co Ltd Takuya Kinoshita. (S-4)