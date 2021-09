The new BMW M3 dan BMW M4 Coupé Kuota 2021 Ludes Terjual

DUA bulan setelah diluncurkannya the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Coupé Competition di Indonesia, BMW Indonesia berhasil menunjukkan dominasinya di segmen mobil sport di Indonesia. Kedua model tersebut mendapatkan respon yang luar biasa dan kuota tahunan yang dialokasikan untuk Indonesia habis terjual.

Pencapaian ini menunjukkan kekuatan BMW M GmbH dalam memproduksi kendaraan berperforma tinggi yang menonjolkan daya tarik dalam hal desain, fitur, dan performa - menegaskan slogan BMW M sebagai the most powerful letter in the world.

Selain itu BMW Indonesia juga menghadirkan the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Coupé Competition dalam varian 'BMW Individual'. Varian ini hadir untuk menguatkan posisi BMW M sebagai manufaktur kendaraan premium berperforma tinggi yang unik, dengan ragam fitur khusus dan detail hand-made dari BMW Individual.

Bahan terbaik di Interior dan lapisan cat 'BMW Individual' khusus tersedia untuk mengekspresikan eksklusivitas dari varian ini dan kuatkan pesan Sheer Driving Pleasure.

Tidak hanya itu, paket carbon exterior package, bangku carbon-fiber bucket seat, dan velg dengan desain khusus hadir pada varian 'BMW Individual' ini. Visi dari adanya varian ini adalah bagaimana pelanggan dapat mengekspresikan seri model produksi menjadi BMW M yang berbeda dan mewakili kepribadian mereka.

Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan menyampaikan, peluncuran the new BMW M3 Competition Sedan dan the new BMW M4 Coupé Competition menandai tonggak penting bagi BMW Indonesia dalam mempertahankan dominasinya sebagai manufaktur kendaraan premium berperforma tinggi di tanah air.

"Dengan performa mesin yang fantastis hingga 510hp, desain BMW yang berorientasi ke masa depan, dan fitur-fitur inovatif terbaru, kedua model tersebut kembali merebut hati pelanggan BMW di Indonesia, tercermin dari kuota yang terjual habis hingga akhir tahun 2021. Pertumbuhan sub-brand BMW M di Indonesia memecahkan rekor penjualan Januari-Juli 2021. Total peningkatan lebih dari empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," papar Ramesh, Rabu (1/9).

Selain itu, permintaan konsumen terhadap varian BMW Individual dari dua mobil sport ini juga tinggi dan alokasinya telah terpenuhi hingga akhir 2021. Diler resmi BMW M; Eurokars, sekarang menerima pesanan untuk kuota tahun depan.