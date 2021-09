BMW iX3 Lakukan Debut di Film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings

BMW kembali berkolaborasi dengan Marvel Studio dengan BMW iX3 terbaru melakukan debut di film Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, yang bakal tayang di bioskop global mulai September.

Ini menandai kelanjutan kolaborasi BMW dan Marvel setelah setelah BMW X3 dan BMW Seri 2 Gran Coupe muncul di film Black Widow, awal tahun ini.

Integrasi BMW iX3 dalam film Marvel Studios terbaru itu bertepatan dengan peluncuran model mobil seri ini. Fitur-fitur baru yang diperkenalkan untuk iX3 terbaru antara lain desain eksterior, dan ada juga perubahan pada interior dan perlengkapannya.

Pembaruan membawa BMW iX3 lebih dekat dengan gaya ke keluarga baru kendaraan listrik premium BMW yang dipimpin BMW iX dan BMW i4.

Bersamaan dengan BMW iX3, mobil sport BMW M8 dengan warna merah melbourne (warna individual BMW) juga muncul dalam film tersebut. Keduanya menjadi pusat perhatian dalam set piece penuh aksi yang menampilkan kekuatan dan kelincahan kedua kendaraan.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings dari Marvel Studios dibintangi oleh Simu Liu sebagai Shang-Chi, yang harus menghadapi masa lalu yang dia pikir dia tinggalkan ketika dia ditarik ke dalam jaringan organisasi Ten Rings yang misterius.

Film ini juga dibintangi Tony Leung sebagai Wenwu, Awkwafina sebagai teman Shang-Chi, Katy, dan Michelle Yeoh sebagai Jiang Nan, serta Fala Chen, Meng'er Zhang, Florian Munteanu, dan Ronny Chieng.

Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Kevin Feige dan Jonathan Schwartz, dengan Louis D'Esposito, Victoria Alonso, dan Charles Newirth sebagai produser eksekutif.

David Callaham, Destin Daniel Cretton, dan Andrew Lanham menulis skenario untuk film tersebut, yang bakal diputar di bioskop global mulai September dan dirilis di bioskop Amerika Serikat (AS) pada 3 September 2021. (Ant/OL-1)