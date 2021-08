CEO Royal Enfield Vinod K Dasari Undur Diri

Produsen sepeda motor Royal Enfield mengumumkan pergantian kepemimpinan seniornya seiring pengunduran diri Vinod K Dasari sebagai Chief Executive Officer (CEO) Royal Enfield dan Executive Director of the Board of Eicher Motors Ltd, efektif mulai 13 Agustus 2021.

Vinod meninggalkan jabatannya didasari niat untuk mendedikasikan waktu dan tenaganya dalam mengejar semangat dan ambisi pribadinya dalam bidang perawatan kesehatan yang terjangkau. Baru-baru ini ia mendirikan dan meresmikan sebuah organisasi nirlaba berupa rumah sakit di Chennai, India dan berniat untuk meluangkan waktunya dalam membangun fasilitas kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses.

"Vinod telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi. Mulai dari fokusnya yang tak tergoyahkan pada properti digital yang dihadapi pelanggan, mendorong perluasan jaringan, hingga membangun beberapa inisiatif yang berorientasi pada layanan dan solusi baru, ia telah membantu perusahaan mengambil langkah-langkah besar ke depan," ungkap Managing Director Eicher Motor Ltd Siddharta Lal dalam siaran resminya, Jumat (13/8).

Siddharta Lal menambahkan bahwa Vinod juga dengan sangat cakap telah memimpin perusahaan melalui masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya selama satu setengah tahun terakhir. "Saya berharap yang terbaik untuk Vinod dalam mengerjakan proyek yang dekat dengan hatinya," ujar Siddharta.

Vinod pun mengaku sangat terkesan dengan perjalanannya selama lebih dari dua tahun terakhir di Royal Enfield. "Dari pengarahan selama pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga meluncurkan beberapa solusi orientasi digital; dari menumbuhkan pendapatan non-sepeda motor, hingga berkembang secara substansial di luar India, kami memiliki perjalanan yang luar biasa sebagai sebuah organisasi, dan saya senang telah menjadi bagian dari ini."

Sebagai pengganti Vinod, tanggung jawab untuk memimpin Royal Enfield diserahkan kepada B Govindarajan dan berlaku efektif mulai 18 Agustus 2021. B Govindarajan akan dilantik sebagai Wholetime Director on the Board of Eicher Motors Ltd dan akan menjabat sebagai Executive Director - Royal Enfield. Govind sendiri telah menjadi CEO di Royal Enfield sejak 2013 dan telah menghabiskan lebih dari 23 tahun bersama Royal Enfield dan Eicher Motors.

"Govind telah memimpin beberapa proyek yang menjadi kunci perubahan untuk Royal Enfield dan berperan penting dalam menumbuhkan serta memperluas fasilitas manufaktur kami, dalam membawa perubahan paradigma dalam kualitas produk kami, pengiriman dan proses pengembangan, dan dalam menyiapkan dua Pusat Teknologi tercanggih kami di India dan Inggris. Saya yakin bahwa di bawah kepemimpinan Govind kami akan mengukur pencapaian baru menuju tujuan kami menjadi pemimpin global di segmen sepeda motor ukuran menengah dan terus sukses di semua pasar penting dunia," pungkas Siddharta. (S-4)