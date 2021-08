New Carry Pick Up Kembali Jadi Mobil Terlaris

NEW Carry Pick Up kembali mencatatkan diri sebagai mobil terlaris di Indonesia pada Juni 2021 lalu. Selain sebagai mobil terlaris dan berkontribusi lebih dari 7% terhadap angka penjualan mobil nasional, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga mencatat adanya peningkatan penjualan New Carry Pick Up sebesar 28% pada retail sales dan 76% pada wholesales jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"Peningkatan penjualan Suzuki ini memperlihatkan tingginya antusiasme dan kepercayaan masyarakat terhadap Suzuki New Carry Pick Up sebagai Rajanya Pick Up yang memang kami hadirkan untuk membantu dan mendorong kegiatan perniagaan masyarakat," ujar Assistant to 4W Sales Departement Head PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Sukma Dewi, Selasa (10/8).

New Carry Pick Up menjadi andalan sebagai penunjang kegiatan niaga, salah satunya berkat volume baknya yang besar dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm, serta mampu mengangkut muatan seberat 1 ton.

Mobil niaga ringan andalan Suzuki ini juga mengusung konsep I.L.M.U, yaitu Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muat banyak, dan Untung di ujung. Namun agar kendaraan tetap prima, konsumen harus melakukan perawatan berkala di bengkel resmi.

Terkait dengan perawatan rutin New Carry Pick Up, Hariadi selaku Assistant to Service Departement Head SIS mentakang, meskipun hadir dengan mesin dan bodi yang kukuh dan kuat, pengguna harus tetap memperhatikan perawatan kendaraan dan kapasitas muatan agar mesin mampu bekerja secara optimal untuk jangka waktu yang lama.

"Selain memperhatikan muatan, pemilik New Carry Pick Up disarankan untuk melakukan servis berkala ke bengkel resmi Suzuki. Suzuki Indonesia akan terus berupaya menghadirkan pelayanan dan produk-produk berkualitas untuk mendukung para pelaku usaha dan pelanggan setia Suzuki," imbau Hariadi.

Untuk itu, SIS menyediakan beragam kemudahan layanan untuk perawatan dan perbaikan kendaraan. Mulai dari Halo Suzuki di 0800-1100-800 untuk Home Service, Pick Up Service, dan Suzuki Emergency Roadside Assistance (SERA).

Selain itu, terdapat juga aplikasi MySuzuki dan website www.suzuki.co.id untuk keperluan belanja online suku cadang kendaraan, serta layanan Auto Value untuk mencari mobil bekas berkualitas atau tukar tambah mobil Suzuki. Semua layanan tersebut dipastikan telah memenuhi standar langkah pencegahan covid-19. (S-4)