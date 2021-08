Hyundai Motors Indonesia Borong Tiga Penghargaan CECA 2021

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengumumkan keberhasilannya dengan memperoleh tiga penghargaan sekaligus dalam ajang Carvaganza Editors' Choice Award (CECA) 2021. Penghargaan masing-masing diraih oleh Ioniq Electric di kategori Best Electric Car Award, All-new Palisade di dua kategori penghargaan, yaitu Best Design Award serta di kategori penghargaan tertinggi, Best Carvaganza Editors' Choice Award.

CECA 2021 merupakan sebuah ajang penghargaan yang diselenggarakan untuk kelima kalinya sejak 2016 oleh Carvaganza, dan merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada para pelaku industri otomotif Indonesia dalam menghadirkan produk-produk terbaik mereka kepada konsumen.



"Kami sangat mengapresiasi penghargaan ini setinggi-tingginya, karena meskipun di tengah kondisi yang penuh tantangan seperti sekarang, Hyundai tetap dapat menorehkan kebanggaan dan prestasi," ujar Presiden Direktur HMID SungJong Ha dalam siaran resminya, Senin (9/8).

Seluruh penghargaan ini menurut SungJong Ha, tentunya akan semakin memperkuat semangat Hyundai sebagai sebuah perusahaan yang customer-centric untuk memberikan layanan terbaik agar dapat memaksimalkan kepuasan seluruh pelanggan Hyundai di Indonesia.



Ioniq Electric dinobatkan sebagai pemenang kategori Best Electric Award karena merupakan mobil listrik pertama dengan harga terjangkau di Indonesia. Kenyamanan berkendara dengan performa yang dapat diandalkan turut menjadi faktor utama yang menjadikan EV Hyundai ini memenangkan kategori ini.

Ioniq Electric sendiri menggunakan motor listrik sinkron magnet permanen berdaya sebesar 100 kW (136 PS) yang mendapatkan pasokan tenaga listrik dari baterai lithium ion berkapasitas 38,3 kWh, dan mampu menempuh jarak hingga 311 km (berdasarkan WLTP).



Sedangkan keberhasilan All-new Palisade menyabet dua penghargaan (Best Design Award dan Best Carvaganza Editors' Choice Award) dinilai karena keberhasilan mobil ini dalam merefleksikan nilai-nilai premium SUV berstandar tinggi dengan desain yang modern dan tegas.

Dalam ajang penghargaan Carvaganza ini, Hyundai All-new Palisade setidaknya masuk sebagai nominasi utama di empat kategori, yaitu Best Design, Best Engineering Excellence, Best Luxurious, dan Best Features.



All-new Palisade menampilkan suasana kabin yang mewah dengan nuansa intuitif yang premium. Dilengkapi dengan captain seats di baris kedua, dan didukung dengan baris ketiga yang luas, sehingga dapat menjawab kebutuhan sebuah mobil keluarga yang memberikan pengalaman perjalanan yang tidak terlupakan.

Sebelumnya, All-new Palisade juga telah menerima banyak pengakuan global dari berbagai penghargaan termasuk The Best 2020 oleh Car.com, Best Car Buy of The Year 2020 by Driving Today, dan menjadi finalis di ajang Utility of the Year 2020 oleh North American Car, Utility, and Truck of the Year (NACTOY).

All-new Palisade juga telah mendapatkan pengakuan atas terobosan desain visualnya yang elegan dan memenangkan penghargaan untuk kategori desain luar biasa di The Red Dot Design Award 2019 dan IF Design Award 2019. (S-4)