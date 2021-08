Daimler AG Pisahkan Unit Usaha Mercedes-Benz Cars dan Daimler Truck

DEWAN Manajemen dan Dewan Pengawas Daimler AG memutuskan untuk merestrukturisasi perusahaan dengan memisakan unit usaha antara kendaraan penumpang di bawah Daimler AG dan kendaraan komersial di bawah Daimler Trucks Holding AG.

Setelah rencana spin-off Daimler Truck pada akhir tahun ini, pemegang saham Daimler AG akan memegang 65% saham Daimler Truck Holding AG yang baru, yang kemudian akan dicatatkan di bursa sebagai perusahaan independen.

Pemegang saham Daimler akan menerima satu saham tambahan di Daimler Truck Holding AG untuk setiap dua saham yang mereka miliki di Daimler AG. Daimler akan mempertahankan kepemilikan minoritas sebesar 35% di Daimler Truck Holding AG, sekaligus memindahkan 5% ke Daimler Pension Trust e.V, sebuah asosiasi terdaftar menurut hukum Jerman.

Para pemegang saham Daimler akan memutuskan penataan kembali susunan perusahaan mereka pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 1 Oktober mendatang. Dalam konteks ini, nama Daimler AG menjadi Mercedes-Benz Group AG mulai 1 Februari 2022.

Langkah ini bertujuan untuk menekankan fokus masa depan perusahaan pada bisnis mobil dan van dibawah brand Mercedes-Benz serta sub-brand Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach dan Mercedes-EQ.

Chairman of the Supervisory Board of Daimler AG Bernd Pischetsrieder mengungkapkan, ini merupakan tonggak sejarah penting selama hampir 140 tahun sepanjang berdirinya Daimler.

"Melalui spin-off ini, kedua perusahaan independen yang terdaftar akan dapat berkonsentrasi penuh pada kelompok pelanggan mereka yang berbeda dan oleh karena itu menjadi lebih efisien dan lebih sukses," ujar Pischetsrieder, Jumat (6/8).

Di Bursa Efek Frankfurt, pemegang saham Daimler AG dan Daimler Truck Holding AG berkesempatan untuk memutuskan secara independen investasi mereka di kedua perusahaan tersebut. Pengalihan saham ke Daimler's Pension Trust akan meningkatkan free float Daimler Trucks Holding AG, sebuah indikator kunci untuk dimasukkan dalam indeks saham terkemuka DAX Jerman.

Daimler akan terus memegang saham minoritas dan tidak akan menjalankan pengaruh pengendalian atas Daimler Truck Holding AG. Hal ini dipastikan melalui kesimpulan dari perjanjian dekonsolidasi. Penataan kembali Daimler AG di dua perusahaan independen – keduanya didukung oleh peta jalan yang jelas dalam hal strategi, teknologi, dan target kinerja – serta akan menawarkan peluang investasi bagi masing-masing pemegang saham.

Sebagai perusahaan independen, Daimler Truck Holding AG mempekerjakan sekitar 100.000 orang di lebih dari 35 lokasi utama. Daimler Buses menyumbang lebih dari 17.000 karyawan tersebut.

Bisnis truk terdiri dari merek Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO dan BharatBenz, serta merek bus adalah Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses dan FUSO. Divisi Daimler Trucks & Buses hari ini menghasilkan pendapatan sebesar 18,7 miliar Euro pada paruh pertama tahun fiskal 2021. EBIT sebesar 1,9 miliar Euro. (S-4)