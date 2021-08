Road to IMX 2021 Pekanbaru Sukses Digelar

ROAD to Indonesia Modification Expo (IMX) 2021 Series: Virtual Stage Pekanbaru telah selesai dilaksanakan pada Sabtu (7/8), pukul 14:00-16:00 WIB secara virtual. Event kali ini merupakan penutup rangkaian Road to IMX 2021 Series yang diadakan di beberapa kota (Bali, Makassar, Pekanbaru), sebelum menuju acara puncak IMX 2021 All Virtual 'Limitless' yang akan diadakan pada 2 Oktober 2021di Jakarta.

IMX Project Director Andre Mulyadi menyatakan bersyukur, di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih bisa menyelenggarakan IMX Pekanbaru. Sejumlah hambatan dan rintangan sempat membuat kegiatan ini nyaris ditunda.

"Berkat dukungan banyak pihak dan tentunya berbagai penyesuaian ide kreatif dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam penyelenggaraan event virtual ini, akhirnya kami berhasil menyelenggarakan ajang pemanasan IMX di Sumatera ini," ujar Andre, Sabtu (7/8).

Andre juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini, khususnya kepada Kementerian Perindustrian RI, para sponsor pendukung: Belkote Paints dan Carsome Indonesia, dan semua merek pabrikan roda empat serta merek aftermarket nasional, termasuk Loket.com dan GoTix Indonesia, serta para peserta NMAA Top 10 Pekanbaru.

Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Pekanbaru adalah kota ketiga yang dipilih dalam penyelenggaraan, mengingat Pekanbaru memiliki potensi besar dunia modifikasi serta menjadi barometer industri modifikasi di pulau Sumatera saat ini. Terbukti dari kualitas modifikasi dari setiap karya modifikator Pekanbaru, serta antusias penyuka modifikasi setempat sangat positif terhadap penyelenggaraan IMX 2021 Pekanbaru.

NMAA Top 10

Sebagai bagian dari pertunjukkan, 10 mobil modifikasi lokal Pekanbaru yang dikurasi tim NMAA ditampilkan di venue Road to IMX 2021: Virtual Stage Pekanbaru. Beragam mobil modifikasi dengan berbagai gaya ditampilkan yang mewakili car scene Sumatra.

Dalam sesi NMAA Top 10, Andre Mulyadi dan Reagan dari Pengepul Mobil melakukan review terhadap 10 mobil modifikasi pilihan tersebut. Dimana akhirnya mobil Toyota 86 milik Ferdyan dari Creative Automodified dinobatkan sebagai peraih IMX Golden Ticket untuk mengikuti NMAA Top 50 di acara puncak IMX 2021 di Jakarta.

Modz Battle Talk Show

Program Modz Battle season 2 sudah dimulai kembali, karena itu dalam Road to IMX 2021: Virtual Stage Pekanbaru diadakan talk show bersama Ridwan Hanif Rahmadi, Garasi Drift, serta Pengepul Mobil. Program adu kreativitas modifikasi musim kedua ini mengetengahkan tema 'Furious Challenge' yang akan ditayangkan dalam 10 episode, yang saat ini telah tayang 4 episode.

Overseas Talk Show

Osaka Automesse adalah tamu yang menjadi narasumber dalam sesi Overseas Talk Show. Osaka Automesse merupakan penyelenggara pameran modifikasi tahunan di Osaka, Jepang yang diinisiasi Kontsu Times, salah satu publisher besar di sana yang berkolaborasi dengan NAPAC (Nippon Auto Parts Aftermarket Committee) yang merupakan asosiasi legendaris berumur 70 tahun di Jepang.

Selain membagikan visi dan tren masa depan modifikasi dunia kepada para penonton, Osaka Automesse juga menggambarkan cara mereka menghadapi pandemi. Baik dalam pameran maupun penyesuaian yang dilakukan banyak produsen produk aftermarket di sana.

Penyelenggara Osaka Automesse mengapresiasi langkah yang dilakukan NMAA dalam mengadakan IMX yang secara konsisten dilakukan setiap tahun, meski dalam situasi pandemi saat ini. Mereka juga mengapresiasi kualitas dan inovasi para modifikator Indonesia dan bahkan membuat para pelaku aftermarket di Negeri Sakura terpacu untuk terus berinovasi agar tidak tertinggal oleh modifikator Indonesia.

Pemenang Supergiveaway

Sebagai program khas IMX, pengundian Supergiveaway juga dilakukan pada Road to IMX 2021 Series: Virtual Stage Pekanbaru. Daniel Harris dari Jakarta berhasil membawa pulang Supergiveaway berupa Honda Brio Turbo by Motomobi X IMX.

IMX 2021 All Virtual 'Limitless'

Keseruan IMX selanjutnya akan dilaksanakan di Jakarta, dimana merupakan acara puncak IMX 2021 Series yang akan diadakan 2 Oktober mendatang. IMX 2021 Limitless bakal digelar lebih besar, meriah, dan tentunya lebih seru meski tetap diadakan secara all virtual. (S-4)