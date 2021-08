Wuling Almaz RS Sabet Penghargaan The Best Innovation

WULING Motors (Wuling) melalui flagship SUV-nya kembali mendapatkan penghargaan bergengsi. Kali ini, Wuling Almaz RS meraih gelar The Best Innovation dalam ajang Carvaganza Editors' Choice Awards (CECA) 2021, Kamis (5/8). Penghargaan yang bertajuk '10 Best Car of 2021' ini dianugerahkan berdasarkan tinjauan obyektif serta subyektif oleh OTO Media Group.

Pada penyelenggaraan CECA ke-5 ini, penilaian difokuskan pada beragam faktor, yaitu kestabilan handling, kenikmatan berkendara, keindahan style body, kualitas serta desain interior, performa, kenyamanan, fitur-fitur, dan teknologi.

Para kandidatnya merupakan mobil-mobil baru yang telah diluncurkan ke pasar Indonesia yang terdiri dari city car, hatchback, sedan, SUV, MPV, mobil listrik, serta sportscar, sepanjang periode Januari 2020 sampai dengan Mei 2021.

Media Relations Wuling Motors Brian Gomgom menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi The Best Innovation yang diberikan oleh Carvaganza kepada Wuling Almaz RS. Semenjak diluncurkan Maret lalu, Almaz RS telah mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, termasuk rekan-rekan media yang terwujud dalam berbagai penghargaan dan pencapaian yang diraih hingga saat ini.

"Penghargaan kali ini tentunya mendorong kami untuk terus menyajikan beragam inovasi mobilitas, tak hanya dari segi produk, namun juga layanan penjualan serta purnajual yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen untuk terus melangkah menuju kehidupan yang lebih baik," ujar Brian, Kamis (5/8)

Almaz RS 'Drive Unlimited Way' merupakan lini produk SUV dari Wuling yang dibekali beragam inovasi terkini, yakni Wuling Indonesian Command (WIND) dan Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang terdiri dari Internet of Vehicle (IoV) serta Advanced Driving Assistant System (ADAS).

IoV ialah teknologi yang menghubungkan pengguna dengan kendaraan melalui aplikasi MyWuling+ serta head unit. Berbagai fitur yang bisa dikendalikan dengan aplikasi MyWuling+ terdiri dari Vehicle Positioning, Vehicle Remote Control, Geo-Fencing Security hingga Bluetooth Key. Sedangkan para pengguna dapat mengakses Online Navigation, Online Music, dan Internet Messaging App via head unit yang didukung oleh WIND.

Teknologi ADAS hadir untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan selama berkendara bersama Almaz RS yang terbagi dalam 4 kategori, yaitu Adaptive Cruise, Lane Recognition, Safe Distance & Braking Assistance, dan Automatic Light dengan total 12 fitur.

Almaz RS juga didukung oleh mesin bensin berkonfigurasi 4 silinder berkapasitas 1.500cc turbocharged yang menghasilkan daya maksimal 140 HP dan torsi 250 Nm. Kendaraan ini mengandalkan transmisi CVT yang menjadikan perpindahan gigi halus dan responsif. (S-4)