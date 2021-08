New Civic Type R Jadi Official Car Dua Tim Honda F1

NEW Honda Civic Type R resmi ditunjuk menjadi official car untuk mendukung aktivitas tim balap andalan Honda yaitu Red Bull Racing dan Scuderia AlphaTauri. Tim balap asal Italia, Scuderia AlphaTauri bahkan sudah menggunakan mobil Honda Civic Type R sebagai official car mereka sejak 2020 lalu.

Tim Scuderia AlphaTauri merupakan metamorfosa dari pendahulunya yaitu tim Scuderia Toro Rosso yang berlaga di Formula 1 sejak 2006 hingga 2019. Tim Scuderia Toro Rosso sendiri sudah memulai kerjasama eksklusif dengan Honda sejak 2018. Kerjasama tersebut berlanjut pada 2020 hingga kini. Pada tahun 2021, tim Scuderia AlphaTauri diperkuat oleh duet pembalapnya, Pierre Gasly dan Yuki Tsunoda.

Sementara bagi Red Bull Racing, tahun ini merupakan pertama kalinya tim menggunakan official car dari Honda, salah satunya New Honda Civic Type R ini. Tim Red Bull Racing sudah menggunakan mesin Honda sejak 2019 dan pada musim balap 2021 ini diperkuat oleh duet pembalapnya, Max Verstappen dan Sergio Perez.

Mobil yang dipilih sebagai official car tim balap tersebut juga telah membuktikan kemampuannya dengan menjadi mobil berpenggerak roda depan tercepat di sirkuit Nurburgring, Jerman, setelah mencatat waktu 7 menit 43,80 detik pada 2017 lalu dan dilanjutkan di sirkuit Suzuka, Jepang pada 2020 lalu dengan catatan waktu 2 menit, 23,933 detik.

New Honda Civic Type R menggunakan mesin 2.0 liter VTEC Turbo dengan tenaga maksimal 310 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 400 Nm pada 2.500 – 4.500 rpm yang disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan yang telah disempurnakan oleh rev match. New Honda Civic Type R juga dilengkapi sasis, suspensi, dan kemudi yang lebih responsif dan stabilitas kecepatan tinggi yang telah ditingkatkan.

Di Indonesia, New Honda Civic Type R tersedia dalam 3 pilihan warna yaitu Rallye Red, Brilliant Sporty Blue Metallic, dan Championship White. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp1,177 miliar (on the road wilayah Jakarta untuk kepemilikan orang pertama 2021). (S-4)