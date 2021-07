Kiat Mempertahankan Nilai Jual Mobil Suzuki

SAAT ini tidak sedikit masyarakat yang membeli mobil dengan cara tukar tambah. Para pemilik mobil tentunya ingin mendapatkan penawaran harga terbaik untuk mendapatkan mobil baru tanpa terlalu banyak mengeluarkan uang. Oleh karena itu, memastikan harga jual kembali (resale value) mobil lama menjadi begitu penting.

Secara umum, ada dua cara sederhana untuk mempertahankan harga jual mobil agar lebih tinggi dari harga pasarannya. Pertama, mengikuti jadwal perawatan berkala di bengkel resmi. Kedua, memiliki asuransi dengan perlindungan komprehensif.

Untuk perawatan berkala sudah menjadi keharusan untuk memastikan kondisi mobil selalu dalam keadaan prima. Hal ini merupakan rahasia umum yang juga diyakini oleh pembeli mobil bekas.

Hal pertama yang dilakukan oleh calon pembeli bekas adalah memeriksa apakah mobil yang akan dibelinya dirawat secara berkala di bengkel resmi atau tidak. Jika tidak, pembeli mobil bekas biasanya ragu dan enggan memberikan penawaran yang tinggi.

"Suzuki melalui layanan Auto Value tetap memberikan penawaran mobil bekas dengan harga tinggi, terutama pada mobil-mobil yang mengikuti jadwal perawatan berkala di bengkel resmi. Auto Value sendiri adalah layanan mobil bekas resmi dari Suzuki Indonesia yang membantu proses tukar tambah menjadi lebih mudah dan menguntungkan,” ungkap , Head of Business Developmet PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Hendro Kaligis, Rabu (28/7).

Pertimbangan kedua adalah adanya asuransi dengan perlindungan komprehensif yang menyertakan klausul bengkel resmi dan penggunaan suku cadang asli (genuine part). Faktanya, hampir 90% mobil di perkotaan mengalami kerusakan body, mulai dari lecet-lecet minor hingga kerusakan karena benturan atau tabrakan.

Perbaikan mobil di bengkel resmi memastikan kondisi bodi diperbaiki sesuai dengan standar bengkel pabrikan. Saat melakukan pengecekan bodi mobil, umumnya pembeli mobil bekas dapat merasakan hasil perbaikan yang dikerjakan secara tidak profesional. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi penawaran yang diajukan.

Di Suzuki, tersedia perlindungan mobil yang komprehensif melalui Suzuki Insurance, yaitu produk asuransi resmi yang ditawarkan secara eksklusif kepada pemilik kendaraan Suzuki. Suzuki Insurance memberikan perlindungan melalui layanan bengkel resmi (authorized workshop) Suzuki dan penggunaan suku cadang asli (genuine part).

Selain itu, Suzuki Insurance memberikan perlindungan komprehensif untuk kendaraan niaga baik kabin maupun bak-nya. Sebagai proteksi yang paling pas untuk mobil Suzuki, Suzuki Insurance bisa didapatkan melalui wiraniaga atau service advisor Suzuki terdekat. (S-4)