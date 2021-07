Honda Ciptakan Sistem Navigasi untuk Tunanetra

HONDA Motor Co Ltd Jepang, mendirikan sebuah startup yang berasal dari IGNITION bernama Ashirase Inc yang saat ini sedang mengembangkan sistem navigasi di dalam sepatu untuk mendukung tunanetra ketika berjalan kaki. Sistem navigasi ini rencananya akan mulai dijual pada 31 Maret 2023.

Ashirase adalah sistem navigasi dari sebuah aplikasi smartphone dan perangkat getaran 3D, termasuk sensor gerak yang terpasang di dalam sepatu. Perangkat ini dapat bergetar untuk menyediakan navigasi setelah sebelumnya mengatur rute pada aplikasi.

Saat penggunanya harus berjalan lurus, perangkat getaran yang berada di bagian depan kaki akan bergetar dan ketika penggunanya mendekati belokan, getaran akan berpindah ke sisi kanan atau kiri sesuai dengan arahan navigasi.

Navigasi yang disediakan oleh Ashirase memungkinkan pengguna untuk berjalan lebih aman, karena saat ini dengan penglihatan yang terbatas, para tunanetra sering menghadapi masalah seperti tersesat dan jatuh.

Representative Director of Ashirase Inc Wataru Chino mengatakan, kecelakaan yang dialami oleh salah satu anggota keluarganya membuat dirinya termotivasi untuk mengambil inisiatif mewujudkan mobilitas yang lebih aman dan lebih bebas bagi para penyandang tunanetra.

"Saya yakin bahwa kami akan menghadapi banyak kendala saat proses pengembangan hingga peluncuran Ashirase. Namun, kami akan mengatasi hambatan tersebut satu per satu dan mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk mewujudkan kebebasan mobilitas bagi penyandang tunanetra," ujar Wataru Chino, dalam siaran resmi, Selasa (27/7).

Fitur-fitur utama Ashirase meliputi informasi panduan untuk pengguna tunanetra yang dibuat berdasarkan informasi posisi Global Navigation Satellite System (GNSS), yaitu sistem penentuan posisi, navigasi, dan waktu satelit berdasarkan gerakan kaki pengguna.

Navigasi disediakan melalui getaran pada kaki, sehingga tidak mengganggu tangan pengguna yang memegang tongkat atau telinga yang digunakan untuk mendengarkan suara sekitar. Selain itu, alat getar terletak sejajar dengan lapisan saraf kaki sehingga memudahkan untuk merasakan getarannya. (S-4)