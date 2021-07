Mercedes-Benz Bukukan 1.235 Unit Sepanjang Januari-Juni 2021

MERCEDES-BENZ Distribution Indonesia (MBDI) berhasil menjual 1.235 unit (+48%) sepanjang semester pertama 2021 sekaligus mempertahankan posisi nomor 1 di segmen otomotif premium di indonesia dengan pangsa pasar 41,9%. Pencapaian ini ditopang oleh permintaan yang tinggi terhadap model C-Class, GLE dan E-Class.

"Melihat Situasi saat ini, kami sangat bangga dengan pencapaian penjualan di semester pertama 2021. Permintaan pelanggan yang tinggi terhadap model kendaraan Mercedes-Benz mendorong pertumbuhan dua digit kami dari bulan Januari hingga Juni. Perkenalan mode-model terbaru seperti New S-Class, A-Class Sedan dan GLA telah ameningkakan minat para pelanggan," ujar President Director MBDI Choi Duk Jun, dalam acara jumpa pers secara virtual, Kamis (22/7).

Di semester pertama tahun ini, Mercedes-Benz telah meluncurkan lima model baru. C-Class Final Edition diperkenalkan pertama kalinya kepada publik pada Januari 2021, dikuti oleh New Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC Coupé di bulan Maret serta New S-Class di bulan Mei. Pengiriman unit New S-Class kepada pelanggan telan dimulai sejak Juni 2021.

New A-Class Sedan dan SUV kompak New GLA yang dirakit secara lokal di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat telah dimulai pada bulan ini dan diperkirakan akan dikirimkan ke pelanggan mulal Agustus 2021. Dengan perkenalan model Compact Cars terbaru, Mercedes-Benz saat ini menawarkan 8 model rakitan lokal, mulai dari sedan A-Class, C-Class, E-Class, dan S-Class, serta segmen SUV seperti GLA, GLC, GLE, dan GLS.

Layanan Mercedes-Benz dan Best Customer-Experience

Di tengah situasi yang cukup menantang saat ini, Mercedes-Benz terus memberikan kenyamanan dan ketenangan lebih kepada para pelanggan. Beberapa layanan dan platform digital terbaru yang baru saja dperkenalkan, seperti 5-year StarService, Mercedes-Benz Original Tires dan Mercedes-Benz Virtual Showroom (https://www.mercedes-benz.co.id/virtual-showroom) yang terbukti dengan respon sangat baik, seiring dengan masukan dari pelanggan Januari hingga Juni 2021 mencapai rata-rata nilai 4.92 dari 5.

Penjualan kendaraan penumpang Mercedes Benz di Semester I 2021

Penjualan kendaraan penumpang Mercedes-Benz Januari hingga Juni 2021 telah menunjukkan minat yang sangat kuat terhadap model SUV (51%), yang dikuti dengan Sedan (43%), serta Vans dan Hatchbacks (6%). Ketiga model paling laris terdiri dari C-Class (18%), GLE (15%), dan E-Class (12%). Kinerja sub brand Mercedes-AMG juga menunjukkan tren penjualan positif sebesar +13% dari Januari hingga Juni 2020, dimana model AMG GLE 53 Coupé and AMG G 63 menjadi kontributor utamanya.

"Enam bulan pertama tahun 2021 telah menjadi sebuah tantangan bagi kita semua. Akan tetapi, kami akan tetap optimistis dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan kami terus melakukan inovasi produk dan layanan kepada pelanggan kami. Nilai tinggi pada Indeks Kepuasan Pelanggan (CSI) juga menunjukkan indikator positif terhadap layanan kami serta Best-CustomerExperiernce," tutup Choi Duk Jun. (S-4)