BMW Group Global Bukukan Penjualan Tertinggi

BMW Indonesia mengabarkan bahwa BMW Group Global (BMW AG) berhasil menjual total 1.339.080 kendaraan dari brand BMW, MINI dan Rolls-Royce dikirimkan ke pelanggan sepanjang semester pertama 2021, atau naik hingga 39,1%, atau tertinggi sepanjang perusahaan ini berdiri. Dibandingkan hasil penjualan semester pertama 2021 dengan 2019 terdapat kenaikan sebesar 7,1%.

Member of the Board of Management of BMW AG, Customer, Brands, dan Sales Pieter Nota mengatakan bahwa keberhsailan perusahaan dalam membukukan hasil penjualan tertinggi sepanjang sejarah pada semester awal 2021 ini didukung oleh banyak faktor. Mulai dari strategi yang tepat, hadirnya model baru, hingga tingginya permintaan kendaraan global.

"Hal yang paling membanggakan adalah penjualan kendaraan listrik yang naik hingga dua kali lipat," imbuh Nota.

Sebanyak 153,267 kendaraan listrik berhasil terjual pada semester awal 2021 ini. Hasil tersebut membuat BMW Group Global membukukan pertumbuhan penjualan kendaraan listrik hingga 148,5% dibandingkan periode sebelumnya (YoY 2020).

"Kedepannya kita akan memperkuat lini kendaraan listrik dengan memperkenalkan BMW iX dan BMW i4," tambah Nota.

BMW iX dan i4 mewujudkan era baru elektromobilitas untuk BMW, kedua model ini akan tersedia di Indonesia pada 2022. BMW Group memprediksi kendaraan full-listrik akan mewakili 50% penjualan global di 2030.

Penjualan BMW

Pada semester pertama tahun ini, 1.178.292 unit BMW terjual secara global, naik 39,9% dibandingkan periode sebelumnya. Tiga model penyumbang penjualan terbanyak antara lain BMW Seri 3 dengan pertumbuhan hampir dua kali lipat, naik 49,1%, BMW X3 dengan pertumbuhan hingga 43,9% - khususnya dengan 3 pilihan mesin, ICE, PHEV dan Full EV-, dan BMW Seri 5 dengan pertumbuhan 33,3% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Penjualan MINI

Pada periode yang sama, MINI menjual hingga 157,799 unit di seluruh dunia, atau naik 32,6%. Peningkatan penjualan ditunjukkan oleh ketertarikan pelanggan global terhadap kendaraan listrik dari MINI. Penjualan MINI SE dan MINI Countryman PHEV mewakili penjualan global dari brand MINI hingga 15% di semester pertama ini.

Rekor penjualan BMW Group Indonesia.

Di Indonesia, tahun ini BMW Group Indonesia mencatatkan hasil cemerlang dengan peningkatan penjualan hingga 44,7% dibandingkan periode sebelumnya (YoY 2020). Hasil ini bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan semester pertama 2019, dimana pandemi belum terjadi.

President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengungkapkan, tahun ini perusahaan kembali mencatat hasil yang sangat baik di enam-bulan pertama 2021 melalui dua brand yaitu BMW dengan pertumbuhan penjualan 42,8% dan MINI hingga 52,1% dibandingkan dengan periode sebelumnya (Ytd June). Hasil ini diraih dari penjualan BMW Seri 5, BMW Seri 3 dan BMW X1, serta the new MINI Countryman. (S-4)