Mitsubishi Optimalkan Layanan di Masa Pandemi

MENINGKATNYA jumlah penularan covid-19 memaksa Pemerintah Indonesia menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali sebagai upaya menghambat laju penularan virus di tengah masyarakat.

Dalam kondisi yang sulit ini, Mitsubishi tetap berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan kendaraan dan konsumennya. Pasalnya, menurut perusahaan otomotif ini, pelayanan kepada konsumen tetap harus diutamakan terlebih dalam kondisi seperti ini.

Director of After Sales Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Eiichiro Hamazaki menyampaikan, dalam situasi seperti saat ini, menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya kesehatan diri namun juga kesehatan lingkungan, termasuk kendaraan. Latar belakang inilah yang mendorong Mitsubishi merilis Program 'Helthy Campaign'.

"Melalui 'Healthy Campaign' dan beragam inovasi pada layanan purna jual diharapkan dapat mendukung upaya konsumen dalam menjaga kesehatan dan kebersihan seluruh anggota keluarga yang dimulai dari kendaraannya," ungkap Hamazaki san, beberapa waktu lalu.

Program 'Healthy Campaign' dimulai sejak 5 Juli hingga 31 Agustus 2021 yang berlaku untuk wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatra. Khusus wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian Timur, program ini digelar mulai 12 Juli–31 Agustus 2021.

Program 'Healthy Campaign ini berlaku untuk seluruh konsumen model kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi Motors yang dilaksanakan di seluruh diler resmi Mitsubishi di Indonesia. Sementara layanan yang ditawarkan berupa:

Gratis fogging disinfectant

Diberikan gratis kepada konsumen dengan syarat, melakukan download dan registrasi sebagai pengguna baru untuk kendaraannya pada aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID) di diler saat pelaksanaan campaign, serta untuk konsumen yang melakukan pembelian paket Extended SMART Package Xpander.

Harga khusus fogging disinfectant

Bagi pengguna lama aplikasi MMID yang telah melakukan registrasi kendaraannya dan ditunjukkan kepada service advisor di diler, konsumen berhak melakukan pembelian disinfectant dengan harga khusus hanya Rp20.000 (belum termasuk biaya jasa).

Selama PPKM darurat, MMKSI akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di diler sesuai dengan peraturan pemerintah, dimana diler yang telah mendapat dispensasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan beroperasi sepanjang regulasi mengizinkan.

Kesehatan dan keselamatan pelanggan dan staf diler menurut Hamazaki, menjadi perioritas tertinggi, sehingga perusahaan akan memastikan diler untuk mendapatkan dispensasi yang tepat dari Kemenperin dan beroperasi berdasarkan peraturan dan protokol kesehatan yang ketat.

Dalam kondisi ini, konsumen yang memiliki situasi darurat dapat memperoleh layanan Mitsubishi Motors dari diler yang telah mendapatkan dispensasi dengan syarat telah melakukan booking terlebih dahulu minimal satu hari sebelum tindakan dilakukan.

Hal tersebut juga berlaku untuk layanan home service MMKSI yang akan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat serta dapat diperoleh dengan melakukan booking terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan Mitsubishi Motors selama PPKM darurat ini, konsumen dapat menghubungi customer care kami di 0804-1-300-300.

Diler Mitsubishi Motors yang beroperasi di Jawa dan Bali Selama PPKM Darurat dibagi dalam enam area, yaitu: Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Untuk area Jabodetabek akan dilayani oleh diler Mitsubishi: Sun Prima Motor, Srikandi, Bumen Redja Abadi, Deta Dwindo, Lautan Berlian UtamaMotor, Prabu, Deta Batavia, Salindo, Mustika, Dipo, dan Sinar Berlian Auto Graha.

Untuk area Jawa Barat dilayani oleh diler Mitsubishi: Dipo, Suryaputra Sarana, Deta 2, Teja, Wicaksana, dan Srikandi. Sedangkan untuk area Jawa Tengah ditangani diler: Sun Star Motor, Bumen Redja Abadi, Deta, Sinar Berlian Auto Graha, Gunung Muria, Teja dan Matahari.

Khusus area Yogyakarta ditangani oleh diler Deta, Sementara area Jawa Timur ditangani oleh diler: Sun Star Motor, Bumen Redja Abadi, Dipo, Srikandi, Murni, dan Dian Sarana. Sedangkan area Bali ditangani oleh: Sun Star Motor dan Bumen Redja Abadi.

Komposisi diler yang beroperasi selama pemberlakuan PPKM Darurat sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi. (S-4)