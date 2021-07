Honda Brio Bertahan Sebagai Mobil Terlaris

MENUTUP semester pertama 2021, Honda Brio tercatat sebagai model dengan penjualan tertinggi di Indonesia sepanjang Januari – Juni 2021. Prestasi tersebut kembali dicapai Honda Brio setelah model ini juga mencatat penjualan tertinggi di Indonesia sepanjang 2020 lalu.

Dalam semester pertama 2021, Honda Brio terjual sebanyak 27.785 unit di Indonesia, dengan rincian 19.563 unit untuk Honda Brio Satya dan 8.222 unit untuk Honda Brio RS. Pencapaian ini membuat Honda Brio sekaligus menjadi penyumbang tertinggi penjualan Honda dengan kontribusi mencapai 56% dari total 49.439 unit mobil yang dijual Honda pada periode ini. Total penjualan Honda di semester pertama tahun ini juga tercatat lebih besar 21% dibanding periode yang sama di tahun 2020 lalu.

"Pencapaian ini didukung oleh kebutuhan konsumen untuk mobil sebagai alat transportasi yang lebih aman dan nyaman, namun tetap memberikan value for money yang tinggi. Selain itu, perubahan perilaku konsumen ke arah penggunaan platform online juga mendorong pertumbuhan segmen first time buyer dan anak-anak muda yang merupakan target market dari Honda Brio," ujar Business Innovation and Marketing & Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy melalui siaran resminya, Rabu (14/7).

Menurut Yusak, penjualan pada semester pertama 2021 dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, termasuk adanya penyegaran berbagai model serta dukungan pemerintah lewat program relaksasi PPnBM.

Selain Brio, kontribusi penjualan terbesar untuk Honda juga datang dari HR-V 1.5 liter yang terjual sebanyak 8.730 unit sepanjang periode Januari sampai Juni 2021, disusul CR-V dengan penjualan 3.704 unit, dan Mobilio dengan 3.321 unit.

Model terbaru Honda City Hatchback RS yang baru diluncurkan Maret lalu telah mengumpulkan penjualan 2.141 unit, sementara BR-V terjual sebanyak 1.187 unit, Jazz 996 unit, HR-V 1.8 liter 757 unit, Civic Hatchback 341 unit, dan Odyssey sebanyak 58 unit.

Dari segmen sedan, penjualan tertinggi Honda di semester pertama tahun ini disumbang oleh Honda Civic yaitu sebanyak 236 unit, Accord 121 unit, City 55 unit, dan Civic Type R sebanyak 7 unit.

Untuk mempertahankan trend penjualan yang positif, pada Juli ini Honda menawarkan berbagai program penjualan untuk semakin memudahkan konsumen dalam memiliki mobil Honda. (S-4)