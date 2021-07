Dukung PPKM Darurat Suzuki Fokus Layanan Online

UNTUK menekan lonjakan penyebaran kasus positif covid-19 dalam beberapa hari terakhir terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama pulau Jawa dan Bali, membuat pemerintah memberlakukan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Untuk membantu pemerintah menekan penyebaran virus, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menerapkan kebijakan bagi diler, bengkel, vendor maupun supplier untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan dengan mengikuti aturan pemerintah.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra menyampaikan paresiasi kepada seluruh mitra kerja, mulai diler, bengkel, vendor, maupun supplier yang telah berupaya keras dan berkomitmen terhadap bisnis Suzuki selama masa pandemi.

Namun menurut Donny, dengan lonjakan kasus positif covid-19 yang signifikan, saat ini perusahaan harus memprioritaskan keselamatan masyarakat secara keseluruhan, termasuk konsumen, karyawan Suzuki, dan juga mitra kerja.

"Untuk itu, mari bersama-sama kita ikuti aturan dari pemerintah untuk mendukung upaya penekanan penyebaran Covid-19 agar pandemi dapat segera berakhir," ujar Donny dalam siaran resmi, Kamis (8/7).

Selama masa PPKM Darurat dari 3-20 Juli 2021, layanan operasional di 164 showroom diler mobil Suzuki di wilayah Jawa dan Bali mengikuti aturan pemerintah pusat dengan tetap berkoordiansi dengan pemerintah daerah masing-masing. Sementara untuk yang di luar Jawa dan Bali, operasionalnya akan mengikuti regulasi di masing-masaing wilayah.

Meski begitu, konsumen Suzuki masih dapat melakukan interaksi dan transaksi baik dengan diler maupun bengkel. Diler-diler Suzuki yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bisa diakses secara digital baik melalui website, media sosial, maupun aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.

Bagi konsumen yang ingin melakukan servis, tersedia layanan Home Service dan Pick Up Service terutama bagi kendaraan komersial, seperti New Carry Pick Up dan APV, yang bergerak di sektor vital, seperti logistik, transportasi, atau medis. Ada juga bantuan darurat Suzuki Emergency Roadside Assistance (SERA). Untuk bisa mengakses itu semua, konsumen dapat menghubungi Halo Suzuki di 0800-1100-800.

Pembelian suku cadang pun bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah. Cukup unduh aplikasi MySuzuki untuk kebutuhan belanja online suku cadang resmi kendaraan Suzuki. Selain itu, konsumen juga bisa mengunjungi website Auto Value www.autovalue.co.id untuk mencari mobil bekas berkualitas atau tukar tambah mobil Suzuki secara online.